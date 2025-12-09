  • вторник, 09 декември 2025
Премиерот Мицкоски на увид во градежните активности на мултифункционалниот центар во Општина Аеродром

  • Претседателот на Владата Христијан Мицкоски, денеска ќе изврши увид во градежните активности за реконструкција и целосно уредување на нов мултифункционален центар, кој се наоѓа во непосредна близина на СЦ „Марко Божиновски“ во Ново Лисиче, Општина Аеродром.
Скопје, 9 декември 2025 (МИА) - Претседателот на Владата Христијан Мицкоски, денеска ќе изврши увид во градежните активности за реконструкција и целосно уредување на нов мултифункционален центар, кој се наоѓа во непосредна близина на СЦ „Марко Божиновски“ во Ново Лисиче, Општина Аеродром.

Како што соопштија од владината прес - служба, предвидено е изјава за медиуми да даде премиерот Мицкоски. вг/лв/

Фото: МИА Архива

