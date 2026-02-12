  • четврток, 12 февруари 2026
Логирај Се

Почна да се гради училишна спортска сала во ООУ „Димо Хаџи Димов“ во Влае

  • Во ОУ „Димо Хаџи Димов“ во Влае денеска беше поставен камен-темелник на училишна спортска сала, која се планира да се гради на површина од 1.400 квадратни метри и да има капацитет за 400 гледачи. Ќе биде повеќенаменска, односно за разни спортови, и освен за настава по физичко образование на учениците, за тренинзи ќе може да ја користат и спортските клубови од општина Карпош. 
Почна да се гради училишна спортска сала во ООУ „Димо Хаџи Димов“ во Влае

Скопје, 12 февруари 2026 (МИА) - Во ОУ „Димо Хаџи Димов“ во Влае денеска беше поставен камен-темелник на училишна спортска сала, која се планира да се гради на површина од 1.400 квадратни метри и да има капацитет за 400 гледачи. Ќе биде повеќенаменска, односно за разни спортови, и опсвен за настава по физичко образование на учениците, за тренинзи ќе може да ја користат и спортските клубови од општина Карпош. 

На настанот беше премиерот Христијан Мицкоски, кој изјави дека објектот добива физиономија по деблокираната процедура за изградба.

- Беше заглавена изградбата, а со тоа и проектот сам по себе, но еве гледате за колку кратко време, можеби една-две недели, веќе почнува да се извишува. Тоа е добро затоа што е дел од образовниот процес, добро е што жителите на овој дел од градот ќе може да ја користат оваа спортска сала и најважно што учениците од ООУ „Димо Хаџи Димов“ ќе имаат современ спортски објект во кој ќе може да се натпреваруваат во кошарка, ракомет и во други спортови. Геометријата на самиот проект одговара на барањата и потребите на врвните федерации и тоа посебно треба да се истакне за овој проект - изјави Мицкоски додавајќи дека по успешно завршените подготвителни активности, проектот е препуштен на компанијата изведувач. 

Министерката Весна Јаневска изјави дека новото раководство на Општина Карпош покажува дека образованието ќе му биде еден од приоритетите.

- МОН ќе продолжи да ги поддржува сите проекти - како од повикот на Владата за инфраструктурни промени во општините, така и со свои проекти. Така, во ова училиште „Димо Хаџи Димов“ во март ќе почне изградбата на уште седум училници заради одржување едносменска и целодневна настава. Заедно продолжуваме со градежната офанзива и уште едно училиште во општината - „Петар Поп Арсов“ - ќе добие дополнителни училиници за да може да се спроведува едносменска и целодневна настава - посочи Јаневска. 

Соопшти дека во тек е реконструкцијата на 30 училишни спортски сали и дополнително 30 почнуваат да се градат во училиштата во кои е неопходно.

- Она што го ветивме пред изборите во сите општини, вклучувајќи ја и општина Карпош, почнуваме сериозно да го исполнуваме - додаде министерката за образование и наука. 

Градоначалникот на Карпош, Сотир Лукровски, во изјава за медиумите нагласи дека поставуваат нови стандарди за да покажат дека Карпош „умее во инвестиците и прави сè за иднината, пред сè, на нашите најмали сограѓани“.

- Оваа спортска сала е алтернатива на улицата за младината. Децата ќе имаат современи услови за настава по физичко образование, а клубовите од општината добиваат можност да имаат тренинзи со кои ќе дојдат до врвни спортски резултати. Салата се гради по сите европски нормативи и според стандардите на меѓународните спортски федерации - изјави Лукровски. 

Градоначалникот посочи и дека Општината има уште многу вакви проекти и се надева дека сите успешно и во рок ќе бидат завршени. хс/са/

Фото: Влада на Република Северна Македонија 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Струга на Меѓународниот саем за туризам во Албанија

Струга на Меѓународниот саем за туризам во Албанија

Филков: Барањата од ДУИ се национално-романтичарски теми од минатиот век

Филков: Барањата од ДУИ се национално-романтичарски теми од минатиот век

Одбраната на Васев ги оспорува вештачењето и лиценцата на вештакот од Словенија

Одбраната на Васев ги оспорува вештачењето и лиценцата на вештакот од Словенија

Почнаа вонредните контроли на фирмите што произведуваат медицински канабис, ќе се проверуваат 43 лиценци

Почнаа вонредните контроли на фирмите што произведуваат медицински канабис, ќе се проверуваат 43 лиценци

Претседателот на РКЕ, Бислимоски, поднесе оставка

Претседателот на РКЕ, Бислимоски, поднесе оставка

Хоџа: Регионалниот систем за отпад е реалност, затоа 2026 е година на промени

Хоџа: Регионалниот систем за отпад е реалност, затоа 2026 е година на промени

Герасимовски: Центар се грижи за најранливите, продолжуваме со бесплатниот транспорт за лицата со попреченост

Герасимовски: Центар се грижи за најранливите, продолжуваме со бесплатниот транспорт за лицата со попреченост

Мицкоски: 63-64 македонски проиводи ќе се извезуваат во САД по тафифи од 0 до 6,5 проценти

Мицкоски: 63-64 македонски проиводи ќе се извезуваат во САД по тафифи од 0 до 6,5 проценти

Избор на уредникот

Почнаа вонредните контроли на фирмите што произведуваат медицински канабис, ќе се проверуваат 43 лиценци

Почнаа вонредните контроли на фирмите што произведуваат медицински канабис, ќе се проверуваат 43 лиц...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција