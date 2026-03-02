  • понеделник, 02 март 2026
Логирај Се

Полнети печурки со зеленчук

Полнети печурки со зеленчук

Еве уште еден од многуте рецепти за полнети печурки, единственото нешто што можеби го прави овој различен од другите е тоа што е целосно лесен и наменет за вегетаријанци... но и за оние кои не се...

 

Состојки:

  • 500 грама свежи печурки
  • 1 морков
  • 1 тиквичка
  • парче целер
  • 1 црвена пиперка
  • 1 домат
  • 1 лажица маслиново масло
  • 1 лажица ајвар
  • сув зеленчук, бибер
  • 1 лажица соја сос
  • 0,5 дл бело вино
  • сецкан магдонос и лук

 

Подготовка:


 Свежи, средни бели печурки, измијте ги и исушете ги со крпа, потоа исечете ги и издлабете ги. Ситно исецкајте ги морковите, пиперката, доматот, целерот и тиквичката, и варете ги на пареа неколку минути. Ставете го зеленчукот во сад, додадете зачини, една лажица масло и ајвар, па измешајте се. Во огноотпорен сад ставете малку маслиново масло и бело вино, наредете ги печурките и попрскајте ги со малку соја сос. Наполнете ги обилно и додадете ситно сецкан магдонос и лук, печете на 200C десет минути. 

 

Фото: Фрипик

Тагови

Полнети печурки со зеленчук

Можно е и ова да ти се допаѓа

„Нетфликс“ се откажува од натпреварот со „Парамаунт“ за преземање на „Ворнер брос“

„Нетфликс“ се откажува од натпреварот со „Парамаунт“ за преземање на „Ворнер брос“

Климатските промени сѐ поголема закана за царските пингвини

Климатските промени сѐ поголема закана за царските пингвини

Аеродром Тампа: Објавата за забрана на носење пижами во терминалот беше шега

Аеродром Тампа: Објавата за забрана на носење пижами во терминалот беше шега

Млада фока вратена во море откако „шетала“ на улица во грчкиот град Аркица

Млада фока вратена во море откако „шетала“ на улица во грчкиот град Аркица

Објавена листата на можни нови членови на „Рокенрол куќата на славните“

Објавена листата на можни нови членови на „Рокенрол куќата на славните“

Пожарникари од Сицилија спасија 400 ретки книги по свлечиштето - библиотеката и натаму во опасност

Пожарникари од Сицилија спасија 400 ретки книги по свлечиштето - библиотеката и натаму во опасност

Истражување: Научниците откриваат зошто некои денови сме попродуктивни од други

Истражување: Научниците откриваат зошто некои денови сме попродуктивни од други

Мемоарите на современата француска херојка Жизел Пелико најпродаваната книга во Франција

Мемоарите на современата француска херојка Жизел Пелико најпродаваната книга во Франција

Избор на уредникот

Сиљановска-Давкова: Цврсто сум убедена дека нема зошто да се грижиме во моментов

Сиљановска-Давкова: Цврсто сум убедена дека нема зошто да се грижиме во моментов

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција