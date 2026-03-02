Полнети печурки со зеленчук
Еве уште еден од многуте рецепти за полнети печурки, единственото нешто што можеби го прави овој различен од другите е тоа што е целосно лесен и наменет за вегетаријанци... но и за оние кои не се...
Состојки:
- 500 грама свежи печурки
- 1 морков
- 1 тиквичка
- парче целер
- 1 црвена пиперка
- 1 домат
- 1 лажица маслиново масло
- 1 лажица ајвар
- сув зеленчук, бибер
- 1 лажица соја сос
- 0,5 дл бело вино
- сецкан магдонос и лук
Подготовка:
Свежи, средни бели печурки, измијте ги и исушете ги со крпа, потоа исечете ги и издлабете ги. Ситно исецкајте ги морковите, пиперката, доматот, целерот и тиквичката, и варете ги на пареа неколку минути. Ставете го зеленчукот во сад, додадете зачини, една лажица масло и ајвар, па измешајте се. Во огноотпорен сад ставете малку маслиново масло и бело вино, наредете ги печурките и попрскајте ги со малку соја сос. Наполнете ги обилно и додадете ситно сецкан магдонос и лук, печете на 200C десет минути.
Фото: Фрипик