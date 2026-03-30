  • понеделник, 30 март 2026
Логирај Се

Пита со компири

Оваа пита е традиционално јадење на Балканот, особено ценето поради едноставните состојки и богат вкус. Крцкавите кори во комбинација со сочниот фил од компири и кромид ја прават оваа пита совршен избор за семеен ручек или вечера.

Состојки за тесто:

600–700 грама брашно
1 лажица сол
1 лажица масло
Млака вода (по потреба)


За фил:

500 грама компири
1 лажица масло
1 мала лажичка сол
1 мала лажичка црн пипер
1 главица кромид
За премачкување:

150 грама путер
100 мл масло
 
Подготовка:
Од наведените состојки замесете меко тесто. Поделете го на две топки (јуфки), премачкајте ги со малку масло и оставете ги да одморат околу 30 минути. Во меѓувреме подгответе го филот: излупете ги компирите, измијте ги и исечкајте ги на ситни коцки. Кромидот ситно исечкајте го и измешајте го со компирите. Додадете сол, црн пипер и масло, па добро промешајте. Во мало тенџере растопете го путерот и измешајте го со маслото. На набрашнета работна површина развлечете ја првата јуфка со сукало. Премачкајте ја со мешавината од путер и масло. Потоа внимателно развлечете ја со раце додека стане тенка колку што дозволува тестото. По рабовите распоредете го филот од компири. Преклопете ги страните навнатре и повторно премачкајте со путер и масло. Со помош на чаршаф завиткајте ја кората од двете страни. Наредете ја во подмачкана тава, почнете од средината на тавата и вртете ги корите во круг. Постапката повторете ја и со втората јуфка. Печете во добро загреана рерна на 220°C додека не порумени. Откако ќе се испече, оставете ја кратко да одмори и покријте ја со чиста крпа. Доколку сакате помека кора, покријте ја со влажна крпа или алуминиумска фолија неколку минути.

Фото: Фрипик

Тагови

Пита со компири

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција