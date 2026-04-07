  вторник, 07 април 2026
Мицкоски: Сите Колективни договори започнаа да се применуваат вклучително и линеарното зголемување и усогласување со минималната плата кај вработените во МВР

  • Сите колективни договори што се потишани во јавниот и државниот сектор започнаа да се применуваат, рече премиерот Христијан Мицкоски и додаде дека тоа е случај и со линеарното зголемување и усогласување со минималната плата кај вработените во Министерството за внатрешни работи.
Скопје, 7 април 2026 (МИА) - Сите колективни договори што се потишани во јавниот и државниот сектор започнаа да се применуваат, рече премиерот Христијан Мицкоски и додаде дека тоа е случај и со линеарното зголемување и усогласување со минималната плата кај вработените во Министерството за внатрешни работи.

-Оваа година за нас е навистина тешка, особено со случувањата во Заливот. Нешто за коешто веќе зборував, но тоа е што е, ќе се бориме. Сите колективни договори коишто имаат обврска за примена од 1 април, веќе започнаа да се применуваат. Вклучително и линеарното зголемување и усогласување со минималната плата кај вработените во Министерството за внатрешни работи. И тие ќе имаат зголемување на личниот доход -рече Мицкоски во одговор на новинарско прашање на настан за отпочнување проект за реконструкција на улици во општина Аеродром.

Така што, додаде премиерот Мицкоски,  како работодавач, „ние практично се имаме усогласено со своите колеги во целост, мислам дека 97-98 проценти.

-Така што можам да кажам дека барем до 2028 година, оној процес којшто го имавме зацртано, го заокруживме - рече премиерот Мицкоски. сст/са/

Фото 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Во штипската Клиничка болница отворен регионален Центар за менаџирање на обезност

Битолската ЗОО Градина ќе вдоми животни од Зоолошките градини во Скопје и Белград

Битолската ЗОО Градина ќе вдоми животни од Зоолошките градини во Скопје и Белград

Создадена мобилна апликација за следење и истражување на пеликаните во Преспанско Езеро

„Онкологија 2“: Одбраната ги оспорува доказите на обвинителството и бара домашен притвор за Васев и Нухи

„Онкологија 2“: Одбраната ги оспорува доказите на обвинителството и бара домашен притвор за Васев и Нухи

Пациентите од источниот регион од утре прегледите преку „Мој термин" ќе ги извршуваат во штипската модуларната болница

Велковски: Националната стратегија за превенција и заштита од родово базирано насилство врз жени семејно насилство ќе обезбеди функционален систем кој ќе делува превентивно

Велковски: Националната стратегија за превенција и заштита од родово базирано насилство врз жени семејно насилство ќе обезбеди функционален систем кој ќе делува превентивно

Уставот и законите мора да се почитуваат, вели Мицкоски за барањата за полагање на правосуден испит на албански јазик

Ѓорѓиевски: Тимовите задолжени за „Скопје европска престолнина на културата 2028“ работат интензивно, ќе биде спроведен како што заслужуваат граѓаните

Ѓорѓиевски: Тимовите задолжени за „Скопје европска престолнина на културата 2028“ работат интензивно, ќе биде спроведен како што заслужуваат граѓаните

Мицкоски очекува плоден стратешки дијалог со САД и нови американски инвестиции во земјава

Мицкоски очекува плоден стратешки дијалог со САД и нови американски инвестиции во земјава

