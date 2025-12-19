  • петок, 19 декември 2025
Логирај Се

Мицкоски: Не сум човек што сака цензурирање или закани, за мене Македонија е свето име

  • - Во принцип не сум човек што сака цензурирање или закани, така што за мене името Македонија е свето име и моето слободно право на говор е да си кажувам како што јас мислам, рече Мицкоски, на новинарско прашање по посетата на фабриката „Алкалоид“.
Мицкоски: Не сум човек што сака цензурирање или закани, за мене Македонија е свето име

Скопје, 19 декември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски на новинарско прашање за реакциите од Грција за неговата изјава за употреба на името на државата истакна дека за него името Македонија е свето име и  оти има слободно право на говор да си кажува како што мисли. 

- Во принцип не сум човек што сака цензурирање или закани, така што за мене името Македонија е свето име и моето слободно право на говор е да си кажувам како што јас мислам, рече Мицкоски, на новинарско прашање по посетата на фабриката „Алкалоид“.

Мицкоски најави дека Предлог законот за правична застапеност а кој има мислење од Венецијанската комисија  би требало да се најде во Парламентот многу скоро.

- Имаме седница на Влада во вторник. Помина на Влада пред да се испрати во Венецијанската комисија, ако треба повторно ќе помине  и ќе го испратиме во Собранието, рече Мицкоски. лв/са/

Фото: МИА 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

МИА Најави МКД

МИА Најави МКД

Андоновски: Првпат ќе промовираме владин центар за одговор на сајбер инциденти

Андоновски: Првпат ќе промовираме владин центар за одговор на сајбер инциденти

Стерјовски и Пелеши разговараа  за можностите за поголема интеграција на Македонците во општествениот и политичкиот живот

Стерјовски и Пелеши разговараа  за можностите за поголема интеграција на Македонците во општествениот и политичкиот живот

Стојаноски: Измените на Кривичниот законик се преодно решение за да се спречи амнестија на криминал во над 200 предмети

Стојаноски: Измените на Кривичниот законик се преодно решение за да се спречи амнестија на криминал во над 200 предмети

Гостување на Бигорскиот хор во Виена

Гостување на Бигорскиот хор во Виена

АМСМ: Блокиран патот Берово-Струмица поради собир, магла кај Ресен

АМСМ: Блокиран патот Берово-Струмица поради собир, магла кај Ресен

Без струја викендов делови од општините Бутел и Чаир

Без струја викендов делови од општините Бутел и Чаир

Претседателот на Собранието Гаши прими делегација предводена од претседателот на ТИКА Ерен

Претседателот на Собранието Гаши прими делегација предводена од претседателот на ТИКА Ерен

Избор на уредникот

Мицкоски: Националната стратегија СМАРТ/МК 2030 е визија и јасен план да изградиме модерна, дигитална и демократски правична држава

Мицкоски: Националната стратегија СМАРТ/МК 2030 е визија и јасен план да изградиме модерна, дигиталн...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција