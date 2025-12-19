Мицкоски: Не сум човек што сака цензурирање или закани, за мене Македонија е свето име

Скопје, 19 декември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски на новинарско прашање за реакциите од Грција за неговата изјава за употреба на името на државата истакна дека за него името Македонија е свето име и оти има слободно право на говор да си кажува како што мисли.

- Во принцип не сум човек што сака цензурирање или закани, така што за мене името Македонија е свето име и моето слободно право на говор е да си кажувам како што јас мислам, рече Мицкоски, на новинарско прашање по посетата на фабриката „Алкалоид“.

Мицкоски најави дека Предлог законот за правична застапеност а кој има мислење од Венецијанската комисија би требало да се најде во Парламентот многу скоро.

- Имаме седница на Влада во вторник. Помина на Влада пред да се испрати во Венецијанската комисија, ако треба повторно ќе помине и ќе го испратиме во Собранието, рече Мицкоски. лв/са/

Фото: МИА