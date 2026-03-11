  • среда, 11 март 2026
Мицкоски вели дека не го познава лично Савевски, но смета дека би можел да биде одличен државен јавен обвинител

  Одговарајќи на новинарско прашање зошто Владата одлучила Савесски да биде нејзин избор за државен јавен обвинител, Мицкоски рече дека, според биографијата и распрашувањето. било оценето дека овој кандидат би можел да биде добар, па и одличен нов државен јавен обвинител.
Скопје, 11 март 2026 (МИА) - Ги анализиравме сите кандидати, ги анализиравме нивните биографии, воедно и заклучоците од Советот на јавни обвинители, и како Влада, во една конструктивна дебата, донесовме заклучок дека Ненад Савески може да биде соодветно решение за нов државен јавен обвинител, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Одговарајќи на новинарско прашање зошто Владата одлучила Савесски да биде нејзин избор за државен јавен обвинител, Мицкоски рече дека, според биографијата и распрашувањето. било оценето дека овој кандидат би можел да биде добар, па и одличен нов државен јавен обвинител.

- Јас лично не го познавам Ненад Савевски, но од она што можев да го видам од неговата биографија, но и од распрашувањето, цениме дека би можел да биде добар, односно, да не речам, одличен нов државен јавен обвинител, истакна премиерот Мицкоски. мч/са/

