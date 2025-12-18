  • четврток, 18 декември 2025
Мицкоски: Апелација со правосилна пресуда утврди дека СДСМ изнесувала невистини и тешки клевети за мене, без докази и без основа

  • Во политиката постојат партии што се натпреваруваат со идеи и визија и партии што опстануваат преку клевети, лаги и фабрикувани конструкции. СДСМ одамна го избра вториот пат. Апелациониот суд со правосилна пресуда утврди дека СДСМ изнесувала невистини и тешки клевети за мене, без докази и без основа. Со оваа одлука, по потврдената првостепена пресуда, СДСМ и формално е судски утврдена како клеветничка партија, објави на Фејсбук премиерот Христијан Мицкоски.
Скопје, 18 декември 2025 (МИА) - Во политиката постојат партии што се натпреваруваат со идеи и визија и партии што опстануваат преку клевети, лаги и фабрикувани конструкции. СДСМ одамна го избра вториот пат. Апелациониот суд со правосилна пресуда утврди дека СДСМ изнесувала невистини и тешки клевети за мене, без докази и без основа. Со оваа одлука, по потврдената првостепена пресуда, СДСМ и формално е судски утврдена како клеветничка партија, објави на Фејсбук премиерот Христијан Мицкоски.

Тој наведе дека што со години го претставувале како „политичка борба“, денес е официјално констатирано како недозволено и спротивно на правната држава.

-Оваа пресуда јасно го разоткрива нивниот политички модел: наместо аргументи, напади, наместо програми, дискредитации, наместо одговорност, лаги пласирани во јавноста со цел да се нанесе штета. Политичката критика е легитимна и потребна. Клеветата и лагата не се политика, туку злоупотреба на јавниот простор. Македонија мора да се движи напред со политика заснована на вистина, идеи и одговорност, а не со фабрикации и лични напади, нагласи Мицкоски.

Тој посочи дека оваа одлука „за јасните клевети на СДСМ е жесток шамар и за сите нивни подизведувачи и гласноговорници“.

-Истите кои ширеа гласини и правеа билборд кампања против мене. СДСМ одбира да продолжи по тој пат на лаги, клевети и манипулации, надевајќи се дека ќе игра со чувствата на граѓаните, во ситуација кога дезинформациите и чувствата кои тие ги создаваат се побрзи од вистината и разумот. Тие одлучуваат да продолжат да го потценуваат сопствениот народ. Тоа не е само одлука, туку е врвно предавство на моралот и вредностите во политиката и посебен вид предавство на сопствениот народ. Тие мислат дека така ќе успеат. Но времето ќе им докаже дека грешат. А народот ќе им докаже дека е посилен од нив и дека ваквите лаги нема никогаш да им пројдат, наведува Мицкоски во објавата.

Станува збор за тужбата која Мицкоски ја поднел против СДСМ за клевета за изнесеното во соопштение од 2 октомври 2022. ац/вј/

