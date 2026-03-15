МИА Најави МКД

16 март 2026

Кочани - Ден на сеќавање - 16 март 2025 - комеморативен настан во спомен на загинатите во пожарот во Кочани. (НЦУК „Бели мугри“ /10:30)

Скопје - Претседателот на Собранието, Африм Гаши, по редовната координација со координаторите на пратеничките групи, ќе одржи неформална средба со собраниските известувачи, на која ќе информира за тековните активности во Собранието. (Сала на Уставна комисија/11:30)

Скопје - Промоцијата на научната монографија „Нови пробиви во македонската традуктологија“, од авторите проф. д-р Владимир Цветкоски, проф. д-р Соња К. Кимовска и проф. д-р Катарина Ѓ. Атанасовска. (Филолошки факултет во Салата за седници/11:00)

