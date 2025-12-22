Кроасани
Крцкави, вкусни, едноставно се топат во уста...
Состојки:
- 1кг брашно
- 500 мл топло млеко
- 2 жолчки
- 1 цело јајце
- 40 грама свеж квасец
- 2 лажички шеќер
- 1 лажичка сол
- 100 мл масло
ФИЛ:
- 250 грама маргарин
- 1 јајце
- џем, мармалад, крем
Подготовка:
Загрејте го малку млекото, потоа додадете го квасецот, шеќерот и 1 лажица брашно и оставете го 10 минути на топло место. Истурете околу 200 грама брашно во длабок сад, додадете сол и измешајте со дрвена лажица, додадете 2 жолчки и едно јајце и добро измешајте сè, додадете масло и ферментиран квасец и добро измешајте со дрвена лажица и полека додадете брашно и месете. Месете додека не се појават меурчиња на тестото. Оставете го на топло место да отстои околу еден час. Кога тестото ќе нарасне, месете го и поделете го на 6 топчиња. Оставете ги топчињата да отстојат околу 15 минути.Секое топче развлечете го со сукало (ако тестото малку се лепи, набрашнете го сукалото и тестото). Поделете го маргаринот на 6 дела и изрендајте го подеднакво на секое тесто, и редедете ги едно врз друго. Расукајте кора, превиткајте ја со рацете и оставете ја настрана да отстои 15 минути. Кога тестото ќе се одмори, расукајте го и исечете го на 8 дела. Ставете го филот по желба и извиткајте ги кроасаните. Изматете едно јајце во мал сад и премачкајте го секој кроасан потоа наредете ги во плех на хартија за печење. Печете ги во претходно загреана рерна на 220 степени додека не добијат златно-кафеава боја. Наросете по желба шеќер во прав
Фото: Фрипик