Гибаницата е традиционално балканско печиво со крцкави кори и богат фил од сирење, јајца и павлака. Се подготвува релативно едноставно, а резултатот е миризлива и сочна пита која одлично се вклопува и за појадок и за лесен ручек.

Состојки:

500 грама кори за гибаница

300 грама сирење

2 јајца

2 дл маслиново масло

2 дл минерална вода

200 грама кисела павлака

морска сол (по вкус)

Подготовка:

Рерната загрејте ја на 200 °C. Во длабок сад изматете ги јајцата со минералната вода. Додајте го маслиновото масло, издробеното сирење и киселата павлака. Посолете по вкус и добро измешајте додека да добиете изедначен фил. Намачкајте тава со малку масло и на дното поставете една кора. Потоа земете две кори, благо згужвајте ги, натопете ги во подготвениот фил и распоредете ги врз првата кора. Ставете повторно една рамна кора и повторувајте ја постапката (две згужвани кори во фил, па една рамна) додека не се потрошат состојките. На крај покријте со една кора. Премачкајте ја со малку мешавина од минерална вода и масло. Печете во загреаната рерна 45–50 минути, додека гибаницата убаво порумени и нарасне. По потреба покријте со хартија за печење за да не изгори.

Гибаницата послужете ја топла, со напиток по желба (јогурт, кисело млеко или чај).

Фото: Фрипик