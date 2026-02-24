Салата од печена тиква и рукола

Искористете ја сезоната на тиква за вкусна салата. Златната и крцкава печена тиква со рукола и фета сирење ќе биде совршено надополнета со семки од тиква и дресинг збогатен со мед и сенф.

Состојки:

1,5 кг тиква (сецкана на коцки)

4 лажици маслиново масло

морска сол

мелен црн бибер

120 грама фета сирење

150 грама рукола

1 лажица паста од зеленчук

1 лажица јаболков оцет

60 грама семки од тиква

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 240°C. Прелијте ја тиквата со 2 лажици маслиново масло, зачинете со сол и мелен црн бибер. Рамномерно распоредете ја во еден слој на плех за печење. Печете додека не добие златна боја и не стане крцкава по рабовите (15-20 минути). Оставете да се олади. Во голем сад за салата, измешајте ја изладената тиква, исецканото фета сирење и руколата. Во мал сад, измешајте ја растителната паста, преостанатото маслиново масло, јаболков оцет, сол, мелен црн бибер и прелијте ја салатата.

Сервирање:

Посипете семки од тиква врз салатата и додадете дресинг од 1 лажичка мед и 1 лажичка сенф.

Фото:Фрипик






