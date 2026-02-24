Салата од печена тиква и рукола
Искористете ја сезоната на тиква за вкусна салата. Златната и крцкава печена тиква со рукола и фета сирење ќе биде совршено надополнета со семки од тиква и дресинг збогатен со мед и сенф.
Состојки:
- 1,5 кг тиква (сецкана на коцки)
- 4 лажици маслиново масло
- морска сол
- мелен црн бибер
- 120 грама фета сирење
- 150 грама рукола
- 1 лажица паста од зеленчук
- 1 лажица јаболков оцет
- 60 грама семки од тиква
Подготовка:
Загрејте ја рерната на 240°C. Прелијте ја тиквата со 2 лажици маслиново масло, зачинете со сол и мелен црн бибер. Рамномерно распоредете ја во еден слој на плех за печење. Печете додека не добие златна боја и не стане крцкава по рабовите (15-20 минути). Оставете да се олади. Во голем сад за салата, измешајте ја изладената тиква, исецканото фета сирење и руколата. Во мал сад, измешајте ја растителната паста, преостанатото маслиново масло, јаболков оцет, сол, мелен црн бибер и прелијте ја салатата.
Сервирање:
Посипете семки од тиква врз салатата и додадете дресинг од 1 лажичка мед и 1 лажичка сенф.
Фото:Фрипик