Жесток судир меѓу навивачи на Валенсија и Барса (видео)

Валенсија, 25 јануари 2020 (МИА) – Дербито меѓу Валенсија и Барселона во 21. коло на Примера имаше „трето полувреме“ пред стадионот „Месталја“. Фудбалската битка за бодови, имаше „жешка“ увертира на улиците во која учествуваа агресивни навивачки групации на двата клуба.

⚠️⚠️ Violent clashes in the Mestalla neighborhood between Ultras Valencia Yomus and Ultras Barcelona Boixos.

{SER} pic.twitter.com/ZSDyxOfoNH

— SportsObama.com (@SportsObama) January 25, 2020