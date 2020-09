Вучиќ и Хоти кај Трамп потпишаа економски договор

Белград, 4 септември 2020 (МИА) – Претседателот на САД, Доналд Трамп се сретна попладнево со српскиот претседател Александар Вучиќ и косовскиот премиер Авдулах Хоти во Овалната соба, каде што беше потпишан економски договор, а американскиот претседател ќе учествува и на трилатерална средба, јави дописникот на МИА од Белград.

По средбата во Белата куќа, Вучиќ и Хоти треба да се сретнат одделно со американскиот државен секретар Мајк Помпео, објави Гласот на Америка.

Церемонијата на потпишување на договорот, иако беше најавена, не беше пренесувана во живо, објави Си-Ен-Ен.

Косовската делегација доцнеше на состанокот во Белата куќа со американскиот претседател Доналд Трамп затоа што Алијансата за иднината на Косово на Рамуш Харадинај се спротивставува на договорот со Србија, поради една од точките за езерото Газиводе, кое се наоѓа на границата помеѓу Србија и Косово. об/

President @realDonaldTrump just announced a historic breakthrough between Serbia and Kosovo! pic.twitter.com/ePVbnAHvMB

— The White House (@WhiteHouse) September 4, 2020