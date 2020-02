Во тек операција на тајландските специјалци, напаѓачот се уште во трговскиот центар

Бангкок, 8 февруари 2020 (МИА) – Полицијата и војската упаднаа во тајландскиот трговски центар, каде се наоѓа војникот кој уби најмалку 20 лица.

Портпаролот на тајландското Министерство за одбрана соопшти дека безбедносните сили им помогнале на стотици лица да побегнат од објектот, но засега не е познато уште колку луѓе има во тој шопинг центарот во Корат. Портпаролот потврди дека напаѓачот сè уште е во трговскиот центар „Терминал 21“.

"Hanuman" police commandos arrive in Korat city after a 40-minute helicopter ride from Bangkok to assist in an operation to kill or capture a gunman who murdered at least 12 people in a shooting rampage. #กราดยิงโคราช #Thailand https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/LZKaa0OMEI

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020