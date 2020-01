Ужасна трагедија го потресе спортот – големиот Коби Брајант загина во хеликоптерска несреќа

Лос Анџелес, 26 јануари 2020 (МИА) – Американските медиуми пренесоа предмалку за огромна трагедија во светот на спортот. Кошаркарската легенда Коби Брајант (41) загина вечерва во хеликоптерска несреќа.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020