Твитер-објава и цртан филм ја предвиделе смртта на Коби Брајант (видео)

Лос Анџелес, 27 јануари 2020 (МИА) – Твитер-објава од 2012 година и цртан филм од 2017 година на, според многумина – бизарен начин ја предвиделе смртта на поранешниот кошаркар Коби Брајант.

– Коби ќе загине во хеликоптерска несреќа, напиша профилот под назив „Носо“ на 13 ноември 2012 година.

Неколку години подоцна, беше објавен и цртан, каде што Коби преживува несреќа со својот хеликоптер.

– Дури и цртан филм знаеше дека тоа ќе се случи. Ѓаволот можеби работи преку Холивуд… Нека Коби почива во мир, напиша профилот под назив „Онду Фрст Борн“. си/ми/

Even cartoon saw it coming. The devil might be working through Hollywood… Rest on Kobe Bryant pic.twitter.com/w9XItGkHxc

— Ondo First Born® (@OndoFirstBorn) January 26, 2020