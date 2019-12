Трудо призна дека го озборувал Трамп

Лондон, 5 декември 2019 (МИА) – Американскиот претседател Доналд Трамп го нарече канадскиот премиер Џастин Трудо „дволичен” по што тој призна дека вчера, заедно со дел од светските лидери го озборуваале Трамп, што беше регистрирано на камера за време на настан во Бакингамската палата.

На снимката која стана вирална, британскиот премиер Борис Џонсон, францускиот претседател Емануел Макрон, Трудо и холандскиот премиер Марк Рут го исмејуваат однесувањето на Трамп за време на самитот, но ниту еден од лидерите не го именуваше во некој момент Трамп.

– Синоќа се осврнав на фактот дека имаше непланирана прес-конференција пред мојата средба со претседателот Трамп. Бев навистина среќен што сум дел од неа, но секако тоа беше впечатливо, изјави Трудо за време на вчерашната прес-конференција.

World leaders caught on camera seemingly joking about Trump behind his back at the Nato summit pic.twitter.com/27uDkxRscx

