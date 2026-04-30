Mille-feuille (мил-феј) со јагоди

Mille-feuillе со јагоди е елегантен француски десерт со крцкаво лиснато тесто и нежен крем. Совршен е за свечени пригоди или кога сакате да подготвите нешто впечатливо и вкусно.

Состојки:

500 грама лиснато тесто

100 грама крем сирење

50 мл слатка павлака

сок од 1 зелен лимон (лајм)

рендана кора од 1 лајм

1 лажичка мелен ѓумбир

јагоди

шеќер во прав – за посипување



Подготовка:

Рерната загрејте ја на 180°C. Лиснатото тесто развлечете го на дебелина од околу 1 см. Исечете го на приближно 9 правоаголници. Тавата обложете ја со хартија за печење и наредете ги парчињата тесто. Печете 10 минути, потоа намалете ја температурата на 160°C и печете уште 20 минути.

Во меѓувреме подгответе го кремот. Слатката павлака кратко изматете ја, па додајте го крем сирењето, сокот и кората од лајм и мелениот ѓумбир. Матете додека смесата не се изедначи. Јагодите измијте ги и исечете ги.

Откако тестото ќе се излади, секој правоаголник пресечете го на два дела. Започнете со редење: на едно парче нанесете крем со шприц, па поклопете со второ парче тесто. Повторете ја постапката со кремот, па завршете со тесто. На крај, горниот слој ставете малку крем и јагоди, па посипете го со шеќер во прав.

Фото: Magnific