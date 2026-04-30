  • петок, 07 август 2026
Логирај Се

Mille-feuille (мил-феј) со јагоди

Mille-feuille (мил-феј) со јагоди

Mille-feuillе со јагоди е елегантен француски десерт со крцкаво лиснато тесто и нежен крем. Совршен е за свечени пригоди или кога сакате да подготвите нешто впечатливо и вкусно.

Состојки:

  • 500 грама лиснато тесто
  • 100 грама крем сирење
  • 50 мл слатка павлака 
  • сок од 1 зелен лимон (лајм)
  • рендана кора од 1 лајм
  • 1 лажичка мелен ѓумбир 
  • јагоди
  • шеќер во прав – за посипување


Подготовка:

Рерната загрејте ја на 180°C. Лиснатото тесто развлечете го на дебелина од околу 1 см. Исечете го на приближно 9 правоаголници. Тавата обложете ја со хартија за печење и наредете ги парчињата тесто. Печете 10 минути, потоа намалете ја температурата на 160°C и печете уште 20 минути.
Во меѓувреме подгответе го кремот. Слатката павлака кратко изматете ја, па додајте го крем сирењето, сокот и кората од лајм и мелениот ѓумбир. Матете додека смесата не се изедначи. Јагодите измијте ги и исечете ги.
Откако тестото ќе се излади, секој правоаголник пресечете го на два дела. Започнете со редење: на едно парче нанесете крем со шприц, па поклопете со второ парче тесто. Повторете ја постапката со кремот, па завршете со тесто. На крај, горниот слој ставете малку крем и јагоди, па посипете го со шеќер во прав.

Фото: Magnific

Тагови

мил-феј

Можно е и ова да ти се допаѓа

Пронајдено дрво старо над 1000 години во Германија

Пронајдено дрво старо над 1000 години во Германија

ИЈЗ: Нови содржини на апликацијата „Беббо“ во рамки на Светската недела на доењето

ИЈЗ: Нови содржини на апликацијата „Беббо“ во рамки на Светската недела на доењето

Мртви ирваси ги збунија истражувачите на Свалбард

Мртви ирваси ги збунија истражувачите на Свалбард

Кинески научници завршија ажурирана геолошка карта на Месечината

Кинески научници завршија ажурирана геолошка карта на Месечината

Ресторан во Холандија направи тирамису долг 300 метри и постави национален рекорд

Ресторан во Холандија направи тирамису долг 300 метри и постави национален рекорд

Јапонка уапсена поради откажување на повеќе од 2.000 нарачки од онлајн продавница за книги

Јапонка уапсена поради откажување на повеќе од 2.000 нарачки од онлајн продавница за книги

Северна Кореја препорачува супа од кучешко месо како лек против жештините

Северна Кореја препорачува супа од кучешко месо како лек против жештините

Домашни хот-дог лепчиња

Домашни хот-дог лепчиња

Избор на уредникот

Потпишани договорите за финансирање на третата фаза од железничкиот Коридор 8 кон Бугарија, проект којшто е реален и остварлив

Потпишани договорите за финансирање на третата фаза од железничкиот Коридор 8 кон Бугарија, проект к...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска.


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција