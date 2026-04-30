Џез концерт во Куманово

Куманово, 30 април 2026 (МИА) - Фондацијата за култура и спорт Куманово, вечерва со почеток во 19:30 часот во Занаетчискиот дом организира џез концерт, по повод одбележувањето на интернационалниот ден на џезот. Концертот има за цел промоција и афирмација на џез музиката и нејзиното влијание во општеството како значајна уметничка форма на изразување.

Интернационалниот ден на џезот традиционално се одбележува секоја година на крајот на април во бројни градови низ светот, испраќајќи порака за мир, меѓукултурен дијалог и почитување на различностите. Годинава, преку иницијатива во Куманово, љубителите на џезот ќе имаат можност да уживаат во репертоар составен од познати џез стандарди што ја одбележале златната ера на овој музички правец. На програмата ќе се најдат композиции од легендарни имиња како Луис Армстронг, Чарли Паркер и Мајлс Дејвис и дела од други значајни џез автори.

Настапите ќе ги изведе поголема група музичари од повеќе градови низ Македонија, со што концертот ќе претставува вистинска музичка прослава на џезот и неговото културно наследство. Организаторите информираат дека влезот за сите посетители ќе биде слободен.

Настанот е под покровителство на градоначалникот и советот на Општина Куманово. ам/вј/

Фото Плакат- Фондација за култра и спорт