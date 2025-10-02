Ќире Димов: Битола ќе биде град со кој што ќе се гордееме и нема да го напуштаме

Битола, 2 октомври 2025 (МИА) - Битола ќе биде град со кој што ќе се гордееме и нема да го напуштаме, а за тоа да се случи имам јасни и реални проекти, истакна Ќире Димов, магистер по меѓународни односи и дипломатија, кандидат за градоначалник на Општина Битола, поддржан од ТМРО и невладини организации.

Според Димов, кој повеќе од 20 години работи во приватниот сектор, на Битола и е потребен развој на економијата која е во слободен пад, изградба на Саемски центар и други проекти.

-Прв и најрадикален дел од мојата програма што ќе се примени во Битола е воспоставувањето еколошка такса за најголемите загадувачи во градот. За оваа цел на 20 локации во општината ќе се постават мерни единици, и на тој начин во центарот и околината ќе утврдиме од каде и колкаво загадување се врши во Битола. Од еколошката такса меѓудругото ќе го финансираме престојот на децата, на младите, кои бесплатно 5-7 денови за време на зимскиот и летниот распуст ќе престојуваат на Пелистер, односно во познатото Детско одморалиште кое најнапред ќе го преземе Општина Битола, а потоа и ќе го обнови и менаџира, посочи Димов.

Во програмата на кандидатот за градоначалник на Општина Битола Ќире Димов, проектирано е и т.н. Олимписко или Еко-село, модерна населба со игралишта и базени во подножјето на Пелистер од која се очекува економски бенефит.

-Економијата во Битола е во слободен пад, а индустриската зона е запоставена. Зоната комплетно ќе ја рестартираме затоа што во моментов имаме нефункционално земјиште и тоа ќе го понудиме на реални фирми. Парцелите кои беа купени по едно евро за квадрат сеуште се чуваат за да подоцна се продадат повисока цена и тоа е криминал. Според нашиот нов проект, во зоната „Жабени“ ќе отвориме Саемски центар бидејќи е на одлична локација, блиска до Солун и ќе се користи за бизнис настани, но и културни настани бидејќи Саемот ќе биде повеќенаменски центар. Во непосредна блзина на зоната ќе има картинг-центар со кој ќе се развиваат моторни спортови, мото трки и друга забава, истакна Димов.

Во изјава за медиумите, кандидатот за градоначалник на Општина Битола Ќире Димов најави методи за подобрување на еко-културата, отворање на Центри за рециклирање на отпадот за отворена борба против загадувањето, нечистиот воздух и зачестените болести, посебно канцер кај битолчани.мт/

Фото: МИА

