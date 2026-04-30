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Флотилата „Сумуд“ пресретната од израелската морнарица, оштетени дел од бродовите што пловеа кон Газа

  • Израелски војници се качиле на некои од бродовите што се наоѓале во меѓународни води и онеспособиле повеќе пловила, при што дел од членовите на екипажите се водат како исчезнати.
Флотилата „Сумуд“ пресретната од израелската морнарица, оштетени дел од бродовите што пловеа кон Газа

Газа, 30 април 2026 (МИА) - Организаторите на глобалната флотила „Сумуд“ соопштија дека израелската морнарица во текот на ноќта пресретнала 15 од вкупно 58 бродови што пловеле кон Појасот Газа.

Според нивните наводи, израелски војници се качиле на бродовите што се наоѓале во меѓународни води и онеспособиле повеќе пловила, при што дел од членовите на екипажите се водат како исчезнати.

Организаторите наведуваат дека операцијата на израелските сили започнала во близина на Крит, стотици наутички милји од израелскиот брег, при што од останатите бродови било побарано да го променат курсот или да се упатат кон пристаништето Ашдод за проверка.

Тие тврдат дека на некои од бродовите биле оштетени двигателите, како и опремата за навигација и комуникација, оставајќи ги екипажите во незавидна ситуација на отворено море.

Израелските власти претходно предупредија дека сите бродови што пловат кон Газа ќе бидат запрени, независно инсистирањата на организаторите дека се работи за хуманитарна мисија.

Израелската морнарица потврди дека покренала операција за пресретнување на флотилата активисти што пловела кон Појасот Газа во обид да ја пробие поморската блокада. аб/сд

фото/ЕПА

Тагови

Израел акција блокада Газа Сумуд

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