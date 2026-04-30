Филипче на X: Македонија падна за 3 места во Индексот за слобода на медиумите

Скопје, 30 април 2026

„Со Мицкоски, Македонија падна за 3 места во Индексот за слобода на медиумите на „Репортери без граници“. Сега сме во групата земји со „проблематична состојба“, се вели во соопштението на СДСМ од објавата на Х на претседателот на партијата Венко Филипче, што МИА го пренесува интегрално.

Ова е уште еден доказ како Орбановата медиумска мрежа во служба на Мицкоски „исполнува“ една од клучните реформски точки за ЕУ - слобода на медиуми. Цела мрежата, особено ТВ „Алфа“, сигурно е многу горда на овие резултати. Браво! 👏 Доаѓа времето на вистината.

Центар за комуникации со јавноста на СДСМ

Фото: СДСМ