Филипини: Поради опасни маневри, кинески патролен брод се судри со нашиот

Манила, 22 октомври 2023 (МИА) - Филипините обвинија брод на кинеската крајбрежна стража дека утринава се судрил со филипински брод за снабдување во близина на мал гарнизон во спорното Јужно Кинеско Море.

„Поради опасните маневри со блокада, бродот 5203 на кинеската крајбрежна стража се судри со брод за снабдување (...) кој е под договор со вооружените сили на Филипините“ во Спратлис, на околу 25 километри од атолот Second Thomas Shoal, каде што се наоѓа филипинската морнарица, соопшти владина работна група.

LOOK: Videos of the latest collision incident during a regular rotation and resupply mission in the West Philippine Sea on Sunday, October 22.#AFPyoucanTRUST pic.twitter.com/TqHsK8ESE3