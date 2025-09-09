Овој домашен тарт со модри сливи е едноставен, но богат со вкус и арома. Класична комбинација на нежно тесто и карамелизирано овошје, зачинета со цимет и ванила. Одличен избор за попладневно кафе или семејна трпеза.

Состојки:

110 грама путер (или маст)

110 грама шеќер

1 јајце

1/3 кесичка прашок за печиво

Малку сол

Кора и сок од 1/2 лимон

300 грама брашно

400 грама модри сливи (пресечени на половина)

Малку шеќер (по вкус)

Малку цимет



За посипување:

Шеќер во прав со мирис на ванила

Подготовка:

Подгответе калап за тарт или тава. Премачкајте со малку путер и набрашнете го лесно. Може да користите и калап со отстранливо дно, но тогаш задолжително ставете го во поголема тава (на пример од рерната), бидејќи сокот од овошјето може да протече.

Во длабок сад ставете ги сите состојки за тестото, освен брашното. Измешајте ги со дрвена лажица, па додадете околу 200 грама брашно и продолжете со месење рачно. Потоа извадете го тестото на работна површина и месете додека не добиете средно меко и мазно тесто, постепено додавајќи го преостанатото брашно по потреба.

Измазнете го тестото со сукало и префрлете го во калапот. Распоредете го со прсти, така што да биде со приближно иста дебелина насекаде. Не мора да биде совршено – домашниот изглед му дава посебен шарм.

Врз тестото наредете ги половинките сливи, со пресечената страна нагоре.

Посипете ги сливите со малку шеќер и цимет. Печете во претходно загреана рерна на 180°C околу 25–30 минути, или додека тестото не добие златно-кафена боја.

Кога тартот ќе се излади, наросете го со шеќер во прав со ванила. Послужете самостојно или со сладолед по желба.

Фото: Фрипик