  • вторник, 09 септември 2025
Логирај Се

Тарт со модри сливи

Тарт со модри сливи

Овој домашен тарт со модри сливи е едноставен, но богат со вкус и арома. Класична комбинација на нежно тесто и карамелизирано овошје, зачинета со цимет и ванила. Одличен избор за попладневно кафе или семејна трпеза.

Состојки:

  • 110 грама путер (или маст)
  • 110 грама шеќер
  • 1 јајце
  • 1/3 кесичка прашок за печиво
  • Малку сол
  • Кора и сок од 1/2 лимон
  • 300 грама брашно
  • 400 грама модри сливи (пресечени на половина)
    Малку шеќер (по вкус)
    Малку цимет


За посипување:
Шеќер во прав со мирис на ванила

Подготовка:
Подгответе калап за тарт или тава. Премачкајте со малку путер и набрашнете го лесно. Може да користите и калап со отстранливо дно, но тогаш задолжително ставете го во поголема тава (на пример од рерната), бидејќи сокот од овошјето може да протече.

Во длабок сад ставете ги сите состојки за тестото, освен брашното. Измешајте ги со дрвена лажица, па додадете околу 200 грама брашно и продолжете со месење рачно. Потоа извадете го тестото на работна површина и месете додека не добиете средно меко и мазно тесто, постепено додавајќи го преостанатото брашно по потреба.

Измазнете го тестото со сукало и префрлете го во калапот. Распоредете го со прсти, така што да биде со приближно иста дебелина насекаде. Не мора да биде совршено – домашниот изглед му дава посебен шарм.

Врз тестото наредете ги половинките сливи, со пресечената страна нагоре. 

Посипете ги сливите со малку шеќер и цимет. Печете во претходно загреана рерна на 180°C околу 25–30 минути, или додека тестото не добие златно-кафена боја.

Кога тартот ќе се излади, наросете го со шеќер во прав со ванила. Послужете самостојно или со сладолед по желба.

 

Фото: Фрипик

 

Тагови

Тарт со модри сливи

Можно е и ова да ти се допаѓа

Дванаесетгодишниот Максим освои прво место со возилото MOPI на меѓународен олдтајмер настан во Германија

Дванаесетгодишниот Максим освои прво место со возилото MOPI на меѓународен олдтајмер настан во Германија

Принцот Вилијам и принцезата Кејт ги предводеа кралските почести за тригодишнината од смртта на кралицата

Принцот Вилијам и принцезата Кејт ги предводеа кралските почести за тригодишнината од смртта на кралицата

Починa aмериканскиот глумец Едвард Фолкнер

Починa aмериканскиот глумец Едвард Фолкнер

По пошта од Канада во Грција им стигнале 62 килограми канабис – уапсени две лица

По пошта од Канада во Грција им стигнале 62 килограми канабис – уапсени две лица

Изложба на олдтајмери во Кавадарци

Изложба на олдтајмери во Кавадарци

Целосно затемнување на Месечината, ќе може да се гледа и од плоштад „Македонија“

Целосно затемнување на Месечината, ќе може да се гледа и од плоштад „Македонија“

Премиерот на Словенија Роберт Голоб се ожени со поранешната мис Тина Габер

Премиерот на Словенија Роберт Голоб се ожени со поранешната мис Тина Габер

Стотици луѓе се простуваат од Џорџо Армани во Милано

Стотици луѓе се простуваат од Џорџо Армани во Милано

Избор на уредникот

Мицкоски: Наш приоритет се европските интеграции, но тој пат не смее да биде срамен, туку достоинствен

Мицкоски: Наш приоритет се европските интеграции, но тој пат не смее да биде срамен, туку достоинств...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција