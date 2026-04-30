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Симеоне: Во полуфинале на ЛШ за да се досуди пенал потребна е чиста ситуација

  • Тренерот на Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, се осврна на пеналите досудени синоќа на ремито 1:1 со Арсенал во првиот натпревар од полуфиналето на Лигата на шампионите.
Симеоне: Во полуфинале на ЛШ за да се досуди пенал потребна е чиста ситуација

Мадрид, 30 април 2026 (МИА) – Тренерот на Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, се осврна на пеналите досудени синоќа на ремито 1:1 со Арсенал во првиот натпревар од полуфиналето на Лигата на шампионите.

- Во полуфинале на Лигата на шампионите, потребна е чиста ситуација за да се досуди пенал. При пеналот против нас во првото полувреме, контактот беше минимален, па мислам дека можеби не беше пенал. Контактот беше одзади, а играчот го очекуваше и падна.
При нашиот пенал, благодарение на VAR, се виде чисто играње со рака. На крајот, ВАР го поништи вториот пенал досуден за нив. Помошта од видеотехнологијата понекогаш го дава она што е потребно, а понекогаш не, истакна Симеоне за „АС“.

Реваншот ќе се одржи на 5 мај, на стадионот „Емирати“ во Лондон. 

Вториот финалист ќе биде одреден помеѓу Баерн и ПСЖ. Парижаните го добија првиот натпревар со 5:4. зс/

Фото: ЕПА

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