СДСМ: Од 10 клучни реформски точки само 2 се исполнети
Скопје, 30 април 2026
Христијан Мицкоски денеска повторно се обидува да ја продаде приказната дека „владата прави реформи и сè е супер“. Реалноста е сосема спротивна. Според Европската комисија и реформската агенда, од 10 клучни приоритети кои треба да се исполнат до јуни 2026 година: Само 2 точки се целосно исполнети. 8 точки се уште отворени или делумно исполнети, се вели во соопштението од СДСМ што МИА го пренесува интегрално.
Еве го точниот список и колку е исполнето:
1. Уставни измени – внесување на Бугарите и другите малцинства во Уставот → Неисполнето (ова е услов без кој нема отворање на поглавја).
2. Реформа на правосудството – нови закони за Судскиот совет и Јавното обвинителство, препораки на Венецијанската комисија → Неисполнето.
3. Борба против корупција – имплементација на GRECO препораки, независност на антикорупциските тела → Неисполнето.
4. Јавна администрација – закони за државни службеници, топ-менаџмент, департизација → Неисполнето.
5. Финансиско управување – Organic Budget Law, внатрешни финансиски контроли (PIFC) → Неисполнето.
6. Енергетска транзиција – пазар на електрична енергија, ослободување на цените, план за обвнова → 2–3 чекори неисполнети.
7. Дигитализација – eIDAS, сајбер безбедност, електронски документи → 3 од 4 исполнети (најдобар резултат, но сепак не целосно).
8. Државни претпријатија – подобрување на корпоративно управување → Неисполнето.
9. Човечки капитал – реформи во образование, пазар на труд, намалување на сива економија
→ Неисполнето.
10. Медиуми и фундаментални права – независност на медиуми, заштита на малцинства → Неисполнето.
Прашањето до Мицкоски е едноставно и јасно:
Како планирате да затворите 8 отворени точки за еден месец, кога за само 2 точки ви беа потребни две години?
Само да ни каже:
Дали ќе ги внесе Бугарите во Уставот?
Како ќе ги „затвори“ медиумите кога 40% од медиумскиот простор е во рацете на Орбановата мрежа и неговите луѓе?
Ќе се бори против корупцијата – што значи ќе се уапси себе си и своите соработници?
Реформи во правосудството? Како кога ги постави сите свои луѓе во судството и обвинителството.
Департизација? Кога цела администрација е наполнета со сопруги, тетки, стрикоци и партиски послушници на ВМРО?
Надворешна финансиска контрола? Кога се склучени 141, 72 и 52 тендери без никаква контрола?
А Пошта – за сателитската партија ЗНАМ?
Граѓаните заслужуваат вистински одговор, а не нови бајки и самофалби.
Мицкоски може да продолжува да си раскажува дека „сè е супер“.
Ние ја кажуваме вистината: Македонија стои во место поради неговата политика на блокада, лаги и заштита на партиски и лични интереси.
Доаѓа времето на вистината, правдата и одговорноста!
Центар за комуникации со јавноста на СДСМ
Фото: МИА архива