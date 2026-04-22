Сарма со лозов лист
Сармата со лозов лист е вистинско богатство од традиционални вкусови и не треба да се пропушти
Состојки:
- 500 грама мелено месо
- 1 и ½ лажички сув зачин
- мелен црн бибер
- ½ лажичка црвен пипер
- сол
- 1 лажица масло
- 100 грама ориз
- 25 листа лозов лист
- 250 мл паста од домат
Подготовка:
Отстранете ги тврдите делови од листовите и кратко потпете ги во топла солена вода да омекнат, а потоа исцедете ги. Ставете во меленото месо, сув зачин, црн бибер, црвен пипер, сол, масло и во сад сè добро измешајте рачно. Додадете го измиениот ориз и повторно добро измешајте. Ставете малку од подготвената смеса од месо врз листот и завиткајте го во мала ролна. На ист начин подгответе ја и преостанатата смеса, додека не ги потрошите сите состојки. Ставете ги сармите во сад за готвење и прелијте ги со врела вода додека не се покрие целосно и покријте. Гответе на тивок оган околу 60 минути. Додадете повеќе вода доколку е потребно за време на готвењето. Кога сармата ќе биде готова, додадете ја пастата, варете кратко за да направите сос. Ако сакате запршка, подгответе ја со масло, брашно и црвен пипер и додадете ја во течноста во која се готви сармата.
Сервирање:
Сервирајте ја сармата со кисело млеко или павлака.
Совет:
Не ја мешајте сармата за време на готвењето, само нежно протресете го садот од време на време.
