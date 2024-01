САД и Велика Британија започнаа воздушни напади врз Хутите, реакции од Бајден и Сунак

Вашингтон, 12 јануари 2024 (МИА) - Американските и британските сили започнаа воздушни напади врз позициите на Хутите во Јемен, соопштија американските власти.

Двете земји предупредија дека ќе следат напади доколку продолжат ракетните напади врз бродови во Црвеното Море.

Тоа е првиот голем одговор откако администрацијата на американскиот претседател Џо Бајден и сојузниците предупредија дека милитантната група поддржана од Иран ќе се соочи со последици за нападите со беспилотни летала и ракети врз комерцијални бродови во Црвеното Море.

BREAKING: VIDEO OF MAJOR STRIKES IN MULTIPLE LOCATIONS IN YEMEN pic.twitter.com/BKb8oWitKe