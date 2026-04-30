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Руски напади со дронови врз Одеса, најмалку 18 повредени

  • Руски дронови во текот на ноќта го нападнале јужниот украински град Одеса, по вторпат оваа недела, при што најмалку 18 лица се повредени и се оштетени станбени згради.
Руски напади со дронови врз Одеса, најмалку 18 повредени

Одеса, 30 април 2026 (МИА) – Руски дронови во текот на ноќта го нападнале јужниот украински град Одеса, по вторпат оваа недела, при што најмалку 18 лица се повредени и се оштетени станбени згради.

Најмногу штети нападите предизвикале во централниот Приморски округ, каде се оштетени високи станбени згради и петкатници, изјави Серхиј Лисак, шеф на локалната воена управа. Тој преку статус на „Телеграм“ наведе дека пожарите избувнале на горните катови и на покривите, но подоцна биле ставени под контрола.

Одеса, главно црноморско пристаниште и клучна точка за украинскиот извоз, е честа мета на руски напади.

Во нападите во понеделникот беа повредени 14 лица.

Украинските воздухопловни сили соопштија дека Русија од средата вечерта лансирала една балистичка ракета и 206 дронови, од кои 172 биле соборени или неутрализирани. Сепак, еден проектил и 32 дрона погодиле 22 локации.

Лисак наведе дека меѓу повредените има 17-годишно момче, а две лица се на интензивна нега во тешка состојба.

Тој додаде дека е значително оштетена градинка, како и дека има штети на трговски центар, хотел и административни простории.

Објавени се фотографии од пожар што зафатил зграда со оштетени горни катови, како и густ чад кој се издига од облакодери.

Исто така, десетици автобуси и автомобили се уништени или оштетени на повеќе паркиралишта.

Во друг округ се регистрирани удари врз инфраструктурни објекти, магацини и гаражни објекти. aб/сд

фото/МИА архива

Тагови

Русија напади Одеса

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