Ролат од тиква со крем од костени

Совршена есенска слатка магија! Овој мек и миризлив ролат од тиква е наполнет со богат крем од костени и е идеален за послужување на семејни собири или празнични трпези. Комбинацијата од природната сладост на тиквата и неодоливиот вкус на костени создава десерт што ќе ги освои сите.

Потребни состојки:

3 јајца

150 грама шеќер

120 грама брашно

1 кесичка пудинг од ванила

1 лажичка прашок за печиво

Прстофат сол

150 грама пире од тиква

500 грама пире од костени (може и готово)

400 мл слатка павлака

Начин на подготовка:



Тиквата исечкајте ја на коцки и сварете ја на пареа, па пасирајте ја во пире. Загрејте ја рерната на 180°C.

Подгответе плех (30 x 38 см) со хартија за печење.

Во една сад измешајте ги сите суви состојки: брашното, пудингот, прашокот за печиво и солта.

Во друг сад, матете ги јајцата со шеќерот и прстофат сол околу 8 минути, додека не добиете светла и пенеста смеса.

Постепено додавајте ги сувите состојки, потоа додадете го пирето од тиква, внимателно мешајќи за да се соедини смесата.

Излејте ја смесата во плехот и печете 12–14 минути. Веднаш штом е печено, превртете го тестото на влажна кујнска крпа посипана со шеќер во прав, тргнете ја хартијата и внимателно завиткајте го ролатот од пократката страна. Оставете да се излади целосно.

Изматете ја слатката павлака до цврст шлаг. Додајте го костен пире и соединете во мазна крема.

Изладениот ролат внимателно одмотајте го. Премачкајте го со кремот од костени. Повторно завиткајте го и оставете го во фрижидер неколку часа за да се стегне. По желба, декорирајте со остатокот од кремот или со шеќер во прав.



Совет: За уште повпечатлив изглед и вкус, украсете со малку цимет.

Фото:Фрипик