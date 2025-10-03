Ролат од тиква со крем од костени
Совршена есенска слатка магија! Овој мек и миризлив ролат од тиква е наполнет со богат крем од костени и е идеален за послужување на семејни собири или празнични трпези. Комбинацијата од природната сладост на тиквата и неодоливиот вкус на костени создава десерт што ќе ги освои сите.
Потребни состојки:
- 3 јајца
- 150 грама шеќер
- 120 грама брашно
- 1 кесичка пудинг од ванила
- 1 лажичка прашок за печиво
- Прстофат сол
- 150 грама пире од тиква
- 500 грама пире од костени (може и готово)
- 400 мл слатка павлака
Начин на подготовка:
Тиквата исечкајте ја на коцки и сварете ја на пареа, па пасирајте ја во пире. Загрејте ја рерната на 180°C.
Подгответе плех (30 x 38 см) со хартија за печење.
Во една сад измешајте ги сите суви состојки: брашното, пудингот, прашокот за печиво и солта.
Во друг сад, матете ги јајцата со шеќерот и прстофат сол околу 8 минути, додека не добиете светла и пенеста смеса.
Постепено додавајте ги сувите состојки, потоа додадете го пирето од тиква, внимателно мешајќи за да се соедини смесата.
Излејте ја смесата во плехот и печете 12–14 минути. Веднаш штом е печено, превртете го тестото на влажна кујнска крпа посипана со шеќер во прав, тргнете ја хартијата и внимателно завиткајте го ролатот од пократката страна. Оставете да се излади целосно.
Изматете ја слатката павлака до цврст шлаг. Додајте го костен пире и соединете во мазна крема.
Изладениот ролат внимателно одмотајте го. Премачкајте го со кремот од костени. Повторно завиткајте го и оставете го во фрижидер неколку часа за да се стегне. По желба, декорирајте со остатокот од кремот или со шеќер во прав.
Совет: За уште повпечатлив изглед и вкус, украсете со малку цимет.
Фото:Фрипик