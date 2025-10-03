  • петок, 03 октомври 2025
Логирај Се

Ролат од тиква со крем од костени

Ролат од тиква со крем од костени

Совршена есенска слатка магија! Овој мек и миризлив ролат од тиква е наполнет со богат крем од костени и е идеален за послужување на семејни собири или празнични трпези. Комбинацијата од природната сладост на тиквата и неодоливиот вкус на костени создава десерт што ќе ги освои сите. 
Потребни состојки:

  • 3 јајца
  • 150 грама шеќер
  • 120 грама брашно
  • 1 кесичка пудинг од ванила
  • 1 лажичка прашок за печиво
  • Прстофат сол
  • 150 грама пире од тиква
  • 500 грама пире од костени (може и готово)
  • 400 мл слатка павлака 

Начин на подготовка:

Тиквата исечкајте ја на коцки и сварете ја на пареа, па пасирајте ја во пире. Загрејте ја рерната на 180°C.
Подгответе плех (30 x 38 см) со хартија за печење.
Во една сад измешајте ги сите суви состојки: брашното, пудингот, прашокот за печиво и солта.
Во друг сад, матете ги јајцата со шеќерот и прстофат сол околу 8 минути, додека не добиете светла и пенеста смеса.
Постепено додавајте ги сувите состојки, потоа додадете го пирето од тиква, внимателно мешајќи за да се соедини смесата.
Излејте ја смесата во плехот и печете 12–14 минути. Веднаш штом е печено, превртете го тестото на влажна кујнска крпа посипана со шеќер во прав, тргнете ја хартијата и внимателно завиткајте го ролатот од пократката страна. Оставете да се излади целосно.
Изматете ја слатката павлака до цврст шлаг. Додајте го костен пире и соединете во мазна крема.
Изладениот ролат внимателно одмотајте го. Премачкајте го со кремот од костени. Повторно завиткајте го и оставете го во фрижидер неколку часа за да се стегне. По желба, декорирајте со остатокот од кремот или со шеќер во прав.
 
Совет: За уште повпечатлив изглед и вкус, украсете со малку цимет.

 

 

Фото:Фрипик

Тагови

Ролат од тиква со крем од костени

Можно е и ова да ти се допаѓа

Почина Патрик Мареј од „Сплетки“

Почина Патрик Мареј од „Сплетки“

Тејлор Свифт денеска го издава новиот албум

Тејлор Свифт денеска го издава новиот албум

Исхраната со овошје и зеленчук може да спречи милиони прерани смртни случаи во светот

Исхраната со овошје и зеленчук може да спречи милиони прерани смртни случаи во светот

Роби Вилијамс има и Туретов синдром

Роби Вилијамс има и Туретов синдром

„Бахус класик релито“ завршува денеска

„Бахус класик релито“ завршува денеска

Екстракт од канабис што ги ублажува болките во долниот дел од грбот, без опасност од зависност

Екстракт од канабис што ги ублажува болките во долниот дел од грбот, без опасност од зависност

Потпечени компири на француски начин

Потпечени компири на француски начин

Мишел Фајфер за нејзиниот живот како баба

Мишел Фајфер за нејзиниот живот како баба

Избор на уредникот

Шокантно интервју на д-р Роберт Малоун за САРС КОВ 2 и Ковид вакцините: „Ова е најголем експеримент со луѓето во историјата на човештвото!“

Шокантно интервју на д-р Роберт Малоун за САРС КОВ 2 и Ковид вакцините: „Ова е најголем експеримент...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција