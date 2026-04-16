  • четврток, 16 април 2026
Логирај Се

Развојот на фудбалот и младите таленти во фокус на средбата Мицкоски - Чеферин

  • Премиерот Христијан Мицкоски денеска остварил средба со претседателот на УЕФА, Александар Чеферин, на која станало збор за визијата, развојот и за перспективите на фудбалот.
Скопје, 16 април 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски денеска остварил средба со претседателот на УЕФА, Александар Чеферин, на која станало збор за визијата, развојот и за перспективите на фудбалот.

На средбата, како што напиша премиерот Мицкоски во објава на „Фејсбук“, биле разменети мислења за унапредување на условите за развој на спортот, како и за создавање нови можности за младите фудбалски таленти.

- Продолжуваме со силна посветеност кон создавање услови за напредок, инвестиции и нови можности за младите таленти - истакна Мицкоски. дма/вј/

Фото: Фејсбук на премиерот Христијан Мицкоски 

Тагови

Средба Мицкоски Чеферин

Избор на уредникот

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција