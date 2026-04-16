Развојот на фудбалот и младите таленти во фокус на средбата Мицкоски - Чеферин
Скопје, 16 април 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски денеска остварил средба со претседателот на УЕФА, Александар Чеферин, на која станало збор за визијата, развојот и за перспективите на фудбалот.
На средбата, како што напиша премиерот Мицкоски во објава на „Фејсбук“, биле разменети мислења за унапредување на условите за развој на спортот, како и за создавање нови можности за младите фудбалски таленти.
- Продолжуваме со силна посветеност кон создавање услови за напредок, инвестиции и нови можности за младите таленти - истакна Мицкоски. дма/вј/
Фото: Фејсбук на премиерот Христијан Мицкоски