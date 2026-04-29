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Путин телефонски разговарал со Трамп

  • Претседателите на Русија и на САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, разговарале по телефон, соопшти советникот на рускиот претседател Јуриј Ушаков.
Путин телефонски разговарал со Трамп

Москва, 29 април 2026 (МИА) – Претседателите на Русија и на САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, разговарале по телефон, соопшти советникот на рускиот претседател Јуриј Ушаков.

Разговорот бил на иницијатива на руската страна и траел околу час и половина.

Путин одлучно го осудил обидот за атентат врз претседателот на САД и изразил поддршка за американскиот лидер.

Лидерите разговарале за ситуацијата во Иран и Персискиот Залив, пренесува Спутник.

- Русија ги продолжува активните контакти со Иран и земјите од Персискиот Залив, Израел и САД – наведе Ушаков и додаде дека Путин смета дека е правилно да продолжи режимот на прекин на огнот бидејќи тоа ќе придонесе за стабилизација на ситуацијата. јт/

Фото: МИА архива

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