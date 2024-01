Претставник на Хутите: САД и Велика Британија наскоро ќе сфатат дека нападот беше голема грешка

Сана, 12 јануари 2024 (МИА) - Лидерот на Хутите, Мохамед ал-Бухаити, изјави дека САД и Велика Британија „наскоро ќе сфатат“ дека нападите врз Јемен се „најголемата глупост во нивната историја“. Тој рече дека тие веќе зажалиле поради претходните напади.

„Америка и Британија направија грешка кога започнаа војна против Јемен бидејќи немаа корист од нивните претходни искуства“, напиша тој на X. „Секој поединец на овој свет е соочен со два избора - да застане или со жртвите на геноцидот или со неговите извршители“, додаде тој.

America and Britain made a mistake in launching the war on Yemen because they did not benefit from their previous experiences.



Had it not been for Bush's foolishness in pushing Ali Saleh to attack us in Saada in 2004, the Yemeni people would not have launched the 2014…