Пита со спанаќ и сирење

Питата со спанаќ и сирење е традиционално и многу омилено јадење кое често се подготвува. Со едноставна подготовка и богат вкус, оваа пита е идеален избор кога сакате нешто домашно. Следете го рецептот во продолжение и подгответе вкусна пита која ќе ја обожава целото семејство. 
Состојки:

  • 500 грама кори за пита

Фил:

  • 3 јајца
    1 чаша (200 мл) јогурт
    1 чаша масло
    1 чаша газирана вода
    1 чаша пченично брашно
    1 кесичка прашок за пециво
    ½ лажичка сол
  • 200 грама сирење
    300 грама обарен, ситно сечкан спанаќ
    3 лажици од течната смеса
    сол по вкус

Подготовка:
Во длабок сад изматете ги јајцата, па додадете јогурт, масло, газирана вода, брашно, прашок за пециво и сол. Добро измешајте додека не се добие хомогена смеса.

Изронете го сирењето, додадете го варениот и добро исцеден спанаќ (може и одмрзнат), и три лажици од течната смеса. Посолете по вкус и убаво измешајте.

Земете една кора, премачкајте ја со неколку лажици од течната смеса. Поставете втора кора над неа и повторно премачкајте. На почетокот од корите ставете дел од филот спанаќ и сирење и внимателно завиткајте во ролат. Поставете го во намастена тава во форма на полжав.

Постапката повторете ја со сите кори. Премачкајте ги одозгора со преостанатата течна смеса. Печете ја питата во загреана рерна на 200°C додека не добие златно-жолта боја (околу 30–40 минути).

 Оваа пита може да се послужи и топла и ладна, а особено добро оди со чаша јогурт или кисело млеко.

 

Фото: Фрипик

Пита со спанаќ и сирење

