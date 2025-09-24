  • среда, 24 септември 2025
Логирај Се

Печени пиперки полнети со фета сирење

Печени пиперки полнети со фета сирење

Ако сте љубител на медитеранските вкусови и сакате нешто лесно, но богато со вкус, овој рецепт ќе ви стане омилен. Комбинацијата од печени црвени пиперки и креместо фета полнење создава совршен баланс меѓу сладок, солен и свеж вкус. Идеално јадење за предјадење, лесна вечера или како дел од богата трпеза.

 
Состојки:

  • 5 црвени пиперки (средна големина)
  • 1 лажица маслиново масло

  • 300 г фета сирење
  • 6 лажици грчки јогурт или кисела павлака
  • 1 чешне лук, ситно изрендан
  • 3 лажици маслиново масло
  • 1 лажици мелен ким
  • 3 лажици маслиново масло
  • 1 чешне лук, ситно изрендан
  • 1 лажица сок од лимон
  • 1/4 лажичка сол

 
Подготовка:
Загрејте ја рерната на 220°C. Обложете тава со хартија за печење. Со остар нож направете надолжен засек на пиперките од горната страна, оставајќи ја дршката. Со мала лажичка извадете ги семките. Премачкајте ги пиперките однадвор со маслиново масло и печете ги во рерна 10–12 минути, додека не омекнат. Извадете ги и оставете ги да се оладат околу 10 минути. Доколку ви е полесно, семките може да ги отстраните и по печењето, кога пиперките ќе бидат полесни за ракување.

Во сад соединете го издробеното фета сирење, грчкиот јогурт, изренданиот лук и 3 лажици маслиново масло. Измешајте до креместа текстура. Не додавајте сол – фета сирењето е доволно солено. Со лажичка внимателно наполнете ги пиперките со подготвената смеса. Вратете ги во рерна и печете дополнителни 10 минути.

Подгответе го преливот:
Во мал сад измешајте ги маслиновото масло, изренданиот лук, сокот од лимон и солта. Извадете ги пиперките од рерна, наросете ги со преливот и по желба украсете со мелен ким. Послужете ги пиперките топли или на собна температура, како предјадење или лесно главно јадење. Одлично се комбинираат со парче свеж леб или зелена салата.

 

Тагови

Печени пиперки полнети со фета сирење

Можно е и ова да ти се допаѓа

Почина италијанската фимска икона Клаудија Кардинале

Почина италијанската фимска икона Клаудија Кардинале

„Фудбал менаџер 26“ вклучува и женски тимови

„Фудбал менаџер 26“ вклучува и женски тимови

„Спејс-Икс“ најверојатно не е подготвена за месечевата мисија со луѓе во 2027 година

„Спејс-Икс“ најверојатно не е подготвена за месечевата мисија со луѓе во 2027 година

„Фејсбук дејтинг“ добива две нови ВИ-алатки

„Фејсбук дејтинг“ добива две нови ВИ-алатки

Основен рецепт за палачинки

Основен рецепт за палачинки

Д4вд ги откажа концертите во Северна Америка и Европа

Д4вд ги откажа концертите во Северна Америка и Европа

Од сабота почнува Бахус класик релито со 20 олдтајмери од Западна Европа и САД

Од сабота почнува Бахус класик релито со 20 олдтајмери од Западна Европа и САД

Скопје меѓу десетте „најпотценети туристички дестинации“ во светот

Скопје меѓу десетте „најпотценети туристички дестинации“ во светот

Избор на уредникот

Сиљановска Давкова: Наместо да не поддржуваат, соседите ни ставаат вето за ЕУ

Сиљановска Давкова: Наместо да не поддржуваат, соседите ни ставаат вето за ЕУ

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција