Печени пиперки полнети со фета сирење

Ако сте љубител на медитеранските вкусови и сакате нешто лесно, но богато со вкус, овој рецепт ќе ви стане омилен. Комбинацијата од печени црвени пиперки и креместо фета полнење создава совршен баланс меѓу сладок, солен и свеж вкус. Идеално јадење за предјадење, лесна вечера или како дел од богата трпеза.



Состојки:

5 црвени пиперки (средна големина)

1 лажица маслиново масло





300 г фета сирење

6 лажици грчки јогурт или кисела павлака

1 чешне лук, ситно изрендан

3 лажици маслиново масло

1 лажици мелен ким

1 лажица сок од лимон

1/4 лажичка сол



Подготовка:

Загрејте ја рерната на 220°C. Обложете тава со хартија за печење. Со остар нож направете надолжен засек на пиперките од горната страна, оставајќи ја дршката. Со мала лажичка извадете ги семките. Премачкајте ги пиперките однадвор со маслиново масло и печете ги во рерна 10–12 минути, додека не омекнат. Извадете ги и оставете ги да се оладат околу 10 минути. Доколку ви е полесно, семките може да ги отстраните и по печењето, кога пиперките ќе бидат полесни за ракување.

Во сад соединете го издробеното фета сирење, грчкиот јогурт, изренданиот лук и 3 лажици маслиново масло. Измешајте до креместа текстура. Не додавајте сол – фета сирењето е доволно солено. Со лажичка внимателно наполнете ги пиперките со подготвената смеса. Вратете ги во рерна и печете дополнителни 10 минути.

Подгответе го преливот:

Во мал сад измешајте ги маслиновото масло, изренданиот лук, сокот од лимон и солта. Извадете ги пиперките од рерна, наросете ги со преливот и по желба украсете со мелен ким. Послужете ги пиперките топли или на собна температура, како предјадење или лесно главно јадење. Одлично се комбинираат со парче свеж леб или зелена салата.





