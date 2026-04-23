Панакота со јагоди

Со својата свиленкаста текстура, панакотата претставува еден од најелегантните десерти на медитеранската кујна. Во оваа варијанта, нејзината нежност е надополнета со свежината на јагодите.

Потребни состојки:

500 мл слатка павлака

80 грама шеќер

1 ванилин шеќер (или екстракт од ванила)

10 грама желатин (во прав или листови)

200 грама свежи јагоди

2 лажици шеќер (за јагодите)

1 лажица сок од лимон



Начин на подготовка:

Желатинот потопете го во ладна вода и оставете го да набабри според упатството. Во тенџере загрејте ја слатката павлака заедно со шеќерот и ванилата, но внимавајте да не зоврие. Тргнете од оган и додадете го исцедениот желатин, мешајќи додека целосно не се раствори. Смесата распоредете ја во чаши или калапи и оставете ја во фрижидер најмалку 4 часа, додека се стегне. Во меѓувреме, јагодите изблендирајте ги со шеќерот и сокот од лимон додека добиете мазен сос. Пред сервирање, прелијте ја панакотата со сосот од јагоди и украсете по желба со свежи јагоди и листови нане.

Овој десерт е совршен избор за лесен, но впечатлив завршеток на секој оброк.

