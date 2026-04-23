Панакота со јагоди

Со својата свиленкаста текстура, панакотата претставува еден од најелегантните десерти на медитеранската кујна. Во оваа варијанта, нејзината нежност е надополнета со свежината на јагодите.

Потребни состојки:

  • 500 мл слатка павлака
  • 80 грама шеќер
  • 1 ванилин шеќер (или екстракт од ванила)
  • 10 грама желатин (во прав или листови)
  • 200 грама свежи јагоди
  • 2 лажици шеќер (за јагодите)
  • 1 лажица сок од лимон


Начин на подготовка:

Желатинот потопете го во ладна вода и оставете го да набабри според упатството. Во тенџере загрејте ја слатката павлака заедно со шеќерот и ванилата, но внимавајте да не зоврие. Тргнете од оган и додадете го исцедениот желатин, мешајќи додека целосно не се раствори. Смесата распоредете ја во чаши или калапи и оставете ја во фрижидер најмалку 4 часа, додека се стегне. Во меѓувреме, јагодите изблендирајте ги со шеќерот и сокот од лимон додека добиете мазен сос. Пред сервирање, прелијте ја панакотата со сосот од јагоди и украсете по желба со свежи јагоди и листови нане.
Овој десерт е совршен избор за лесен, но впечатлив завршеток на секој оброк.

Фото: Фрипик
 
 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Руски научници конструираа робот-шахист со вештачка интелигенција

Руски научници конструираа робот-шахист со вештачка интелигенција

Владимир Четкар во мај со концерти во Охрид, Скопје и Будимпешта

Владимир Четкар во мај со концерти во Охрид, Скопје и Будимпешта

Копија од хомеровата „Илијада“ пронајдена во мумија стара 1.600 години

Копија од хомеровата „Илијада“ пронајдена во мумија стара 1.600 години

Слики од Џони Деп изложени во две галерии во Германија - цените достигнуваат и до стотици илјади евра

Слики од Џони Деп изложени во две галерии во Германија - цените достигнуваат и до стотици илјади евра

Синот на Ричард Гир и на славната Бонд девојка глуми во популарна серија

Синот на Ричард Гир и на славната Бонд девојка глуми во популарна серија

НАСА: Роверот „Кјуриосити“ детектираше досега невидени органски структури на Марс

НАСА: Роверот „Кјуриосити“ детектираше досега невидени органски структури на Марс

Туристка ја оштети фонтаната на Нептун во Фиренца, предизвикана штета од 5.000 евра

Туристка ја оштети фонтаната на Нептун во Фиренца, предизвикана штета од 5.000 евра

Кина планира градови поприспособени за младите поради падот на наталитетот

Кина планира градови поприспособени за младите поради падот на наталитетот

Избор на уредникот

Годишнина од убиството на пиринскиот цар: Јане Сандански, човекот кој сакаше да го киднапира кнезот Фердинанд и кој донесе 14 500 лири од Мис Стон

Годишнина од убиството на пиринскиот цар: Јане Сандански, човекот кој сакаше да го киднапира кнезот...

