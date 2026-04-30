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Објавен конкурсот за доделување на државната награда „11 Октомври" во 2026 година

  • Распишан е  Конкурсот за доделување на државната награда „11 Октомври“ во 2026 година, со која се оддава највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Република Северна Македонија.
Објавен конкурсот за доделување на државната награда „11 Октомври

Скопје, 30 април 2026 (МИА) - Распишан е  Конкурсот за доделување на државната награда „11 Октомври“ во 2026 година, со која се оддава највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Република Северна Македонија.

Конкурсот ќе трае од  1 до 30 мај 2026. Конкурсот и пријавата се достапни на веб-страницата на Министерството за култура и туризам: https://kultura.gov.mk/mk-MK/konkursi/drzavni-nagradi/drzavni-nagradi 

-Државната награда им се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани од земјава. Според условите определени во конкурсот, наградата може да им се додели и на странски државјани, група творци, екипи и институции од странство од јавен интерес на Република Северна Македонија, се наведува во соопштението на Министерството за култура и туризам. хс/вј/

Фото: МИА архива 

 

 

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