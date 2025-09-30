Обраќање на премиерот Мицкоски на настанот Демографски трендови – Заедничка акција за инвестирање и искористување на човечкиот капитал (ВО ЖИВО)

Скопје, 30 септември 2025 (МИА) - Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, директорката на УНФПА за регионот на Источна Европа и Централна Азија,Флоренс Бауер, министерот за социјална политика, демографија и млади,Фатмир Лимани, и постојаната координаторка на ОН во Северна Македонија, Рита Колумбија ќе се обратат на настанот Демографски трендови – Заедничка акција за инвестирање и искористување на човечкиот капитал преку петгодишната програма на Владата и Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА).