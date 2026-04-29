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Николоски: Се пушта во употреба клучка Требеништа на автопатот Охрид-Кичево, на автопатот се работи и навечер

  • Се пушта во употреба клучка Требеништа, уште еден дел од автопатот Охрид-Кичево, објави вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски на својот фајсбук профил по увидот во изградбата на автопатот доцна вечерва заедно со директорот на ЈП за државни патишта Коце Трајановски. 
Николоски: Се пушта во употреба клучка Требеништа на автопатот Охрид-Кичево, на автопатот се работи и навечер

Скопје, 29 април 2026 (МИА) - Се пушта во употреба клучка Требеништа, уште еден дел од автопатот Охрид-Кичево, објави вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски на својот фајсбук профил по увидот во изградбата на автопатот доцна вечерва заедно со директорот на ЈП за државни патишта Коце Трајановски. 

-На автопатот Охрид - Кичево се работи и доцна навечер имајќи предвид дека временските услови се поволни, со што ја потврдуваме нашата решителност и посветеност да го доизградиме автопатот во рокот што е предвиден. Од утре во сообраќај се става и клучката Требеништа, со што се завршува уште еден дел од автопатот Охрид - Кичево- напиша Николоски.

Нагласи дека резултатите се неизбежни - кога се има јасна цел, силна координација и волја.

-Интензивно работиме и на споредните патишта, кои не беа предвидени претходно, со цел ниту едно населено место да не остане неповрзано. Покажуваме континуитет и одговорност во реализацијата на капиталните проекти кои се од стратешко значење за државата- нагласи вицепремиерот Николоски.вј/

Фото: ФБ Николоски

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николоски клучка требеништа автопат

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