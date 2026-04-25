Нетанјаху нареди „жестоки напади“ врз цели на Хезболах во Либан

Ерусалим, 25 април 2026 (МИА) – Премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху им нареди на израелските одбранбени сили (ИДФ) „жестоко да нападнат“ цели на Хезболах во Либан.

Претходно, портпаролот на ИДФ, Авичај Адрае повторно ги предупреди либанските цивил, и покрај примирјето, да не се враќаат во јужен Либан.

Во текот на денот се огласија сирените за тревога во областите Менара, Маргалиот и Мисгав Ама. Според израелските медиуми од либанска територија истрелани се три ракети.

Американскиот претседател Доналд Трамп пред два дена изјави дека примирјето помеѓу Израел и Хезболах се продолжува за три недели, но и двете страни меѓусебно се обвинуваат за кршење на прекинот на огнот. ми/

фото: МИА архива