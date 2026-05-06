Монах повреден на Халкидики при скок од амбулантно возило во движење

Атина, 6 мај 2026 (МИА) - Монах, кој не се чувствувал добро и бил преземен од возило на брзатапомош, за време на транспортот од Урануполи на Халкидики кон болницата во Полигирос скокнал од возилото, паднал и се повредил - објави грчката државна телевизија ЕРТ, јави дописничката на МИА од Атина.

Инцидентот се случил вчера кога 48-годишниот монах, српски државјанин, од засега непознати причини го одврзал појасот и скокнал од амбулантното возило додека било во движење, при што добил повреда на главата, потоа бил вратен во брзата помош и пренесен во болницата во Полигирос.

Во возилото, како што објави ЕРТ, имало спасувач и возач, кои веднаш го запреле возилото, но и биле приведени под сомнение за нанесување телесна повреда од небрежност, но подоцна биле пуштени на слобода.

Повредениот монах бил хоспитализиран и приклучен на апарати, а подоцна од Халкидик и префрлен во болница во Солун. ср/сд/

Фото: Архива МИА

Тагови

Грција монах брза помош

