Мицкоски: Реформската агенда повеќе не е само план на хартија, дава конкретни резултати 

Скопје, 20 април 2026 (МИА) - Реформската агенда повеќе не е само план на хартија, таа дава конкретни, мерливи резултати - напиша премиерот Христијан Мицкоски денеска на својот фејсбук-профил по средбата во Владата со амбасадорите од Европската Унија.

На средбата, како што пишува, било разговарано за напредокот и за следните чекори во спроведувањето на реформската агенда.

- Во изминатиот период го забрзавме спроведувањето во сите клучни области. Неколку чекори се веќе целосно реализирани, а други напредуваат побргу од планираното. Ова одразува силна политичка посветеност, подобрена институционална координација и јасен фокус на резултати - пишува Мицкоски.

Во јавните финансии, додава, ги зајакнуваме отчетноста и транспарентноста.

- Институциите повеќе известуваат, посистематски управуваат со ризиците и применуваат построги контроли врз јавната потрошувачка. Во исто време, го модернизираме буџетскиот систем и ги подобруваме планирањето и следењето на јавните инвестиции. Пораката е едноставна: јавните средства се управуваат поодговорно и поефикасно - посочува премиерот.

Овие реформи, нагласува, не се изолирани активности. Тие се дел од поширока трансформација. Тие ја приближуваат нашата економија до единствениот пазар на ЕУ. 

- Тие ги зајакнуваат институциите во согласност со европските стандарди и носат конкретни резултати за граѓаните и бизнисите. Остануваме целосно усогласени со Европската Унија, политички, економски и стратешки - додава Мицкоски. сс/дма/

Фото: Фејсбук на премиерот Христијан Мицкоски

 

Пациентите со ретки болести непречено и во континуитет ја примаат потребната терапија, велат од Министерството за здравство

Сведок на судењето за „Пулс“: Како општински секретар немав надлежност да ги контролирам инспекциските служби

Велосипедска тура околу Охридското Езеро по повод Денот на Европа

Уписите на првачињата почнуваат во мај

Интензивна акција за чистење и уредување на јавните површини во општината Маврово и Ростуше

Сиљановска-Давкова: Со Радев ќе трагаме по решение за билатералниот спор (ДПЛ)

Филков пред амбасадорите на ЕУ: Реформите во правосудството се наш врвен приоритет

Брза помош повикана на рочиштето за „Пулс“ поради влошена здравствена состојба на Дејан Јованов‑Деко

Животните приказни на Братислав Димитров: Фестиваломанија

