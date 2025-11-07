  • петок, 07 ноември 2025
Логирај Се

Мицкоски: Политичка стратегија на опозицијата беше нечистењето на сметот во Град Скопје

  • Премиерот Христијан Мицкоски е задоволен од вчерашната акција за чистење на градот Скопје, од брзата мобилизација за таа акција да се реализира. Можеби, вели тој, делува смешно да се зборува за чистење смет во 21 век, но вели некој го донел градот во ваква состојба.
Мицкоски: Политичка стратегија на опозицијата беше нечистењето на сметот во Град Скопје

Скопје, 7 ноември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски е задоволен од вчерашната акција за чистење на градот Скопје, од брзата мобилизација за таа акција да се реализира. Можеби, вели тој, делува смешно да се зборува за чистење смет во 21 век, но вели некој го донел градот во ваква состојба.

- Ова беше политичка стратегија на опозицијата преку неработењето на претходната градоначалничка да се нанесе штета пред се на Владата и на државата и морам да признаам дека во одредена мера успеа сето тоа, но, ние таа лекција ја научивме и затоа уште од првиот ден ги засукавме ракавите. Започнуваме од темелите и од под темелите. Така беше и во Владата кога дојдовме и најдовме долгови, така е и во градот. Мора да почнеме да гребеме од под темелите за да дојдеме до површината и потоа да градиме нагоре, рече Мицкоски по увидот во градежните работи поврзани со проектот Градски воз. 

Тој смета дека новиот градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски тоа го прави исклучително квалитетно од самиот почеток на неговиот мандат. Вели дека во животот нема втора шанса за прв впечаток, така што многу е важен првиот впечаток и е уверен оти Ѓорѓиевски ќе го оправда позитивниот впечаток и во иднина. 

- Ние се доведовме во ситуација во 21 век да зборуваме за елементарни работи и навистина сето тоа делува помалку и комично, но, кога некои работи треба да се направат, тие мора да се направат. Како што кажа градоначалникот за време на изборната кампања, во исклучително рекордно време успеа да ги мобилизира сите капацитети. Но, исто така, сакам да им заблагодарам и на општествено одговорните компании кои се вклучија во акцијата. Мислам дека вчера беше навистина сето тоа убаво и од една ваква робусна акција денеска еве, ако ништо друго можевме да видиме дека контејнерите се празни, нема прелевање на смет како што беше случај. Навистина делува смешно, јас ве разбирам и јас понекогаш можеби би се насмеал на сето ова што го зборуваме. Но, за жал, се доведовме во една ваква ситуација, изјави премиерот Мицкоски. сст/вг/

 

Фото: МИА Архива

 

Тагови

мицкоски акција скопје

Можно е и ова да ти се допаѓа

Министерката Божиновска за МИА од Атина: Имаме активна улога во регионалните енергетски процеси

Министерката Божиновска за МИА од Атина: Имаме активна улога во регионалните енергетски процеси

Мицкоски: Очекувам следната година нивото на инфлација да се движи меѓу 2 и 3 проценти

Мицкоски: Очекувам следната година нивото на инфлација да се движи меѓу 2 и 3 проценти

Новиот амбасадор на Швајцарија Зомер, ги предаде акредитивните писма на претседателката Сиљановска Давкова

Новиот амбасадор на Швајцарија Зомер, ги предаде акредитивните писма на претседателката Сиљановска Давкова

Пуштена во употреба новоизградена спортска сала во кавадаречко Марена 

Пуштена во употреба новоизградена спортска сала во кавадаречко Марена 

Општина Куманово со богата програма за празникот на градот

Општина Куманово со богата програма за празникот на градот

СДСМ бара целосна одговорност за случајот со директорот на Платежната агенција и оставка од министерот Трипуновски

СДСМ бара целосна одговорност за случајот со директорот на Платежната агенција и оставка од министерот Трипуновски

Со Градскиот воз, БРТ системот и ЈСП скопјани конечно ќе добијат ефикасен јавен транспорт, кажа Ѓорѓиевски

Со Градскиот воз, БРТ системот и ЈСП скопјани конечно ќе добијат ефикасен јавен транспорт, кажа Ѓорѓиевски

Врачени уверенијата на новиот градоначалник и советниците на Општина Дебар, извршено припомопредавање на градоначалничката функција

Врачени уверенијата на новиот градоначалник и советниците на Општина Дебар, извршено припомопредавање на градоначалничката функција

Избор на уредникот

Николоски: Градски воз станува реалност, почнаа работите за првата линија од Зелениково преку Драчево, Лисиче, Кисела Вода до Нова железничка станица

Николоски: Градски воз станува реалност, почнаа работите за првата линија од Зелениково преку Драчев...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција