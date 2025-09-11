  • четврток, 11 септември 2025
Мицкоски очекува сите политички партии да го поддржат кандидатот за градоначалник за Кочани, Влатко Грозданов

  • Премиерот Христијан Мицкоски очекува сите политички партии да застанат зад кандидатурата на лекарот Влатко Грозданов за градоначалник на Општина Кочани. Посочи дека Грозданов е натпартиска личност и тие како ВМРО-ДПМНЕ го немаат ексклузивното право на неговата кандидатура.
Скопје, 11 септември 2025 (МИА) – Премиерот Христијан Мицкоски очекува сите политички партии да застанат зад кандидатурата на лекарот Влатко Грозданов за градоначалник на Општина Кочани. Посочи дека Грозданов е натпартиска личност и тие како ВМРО-ДПМНЕ го немаат ексклузивното право на неговата кандидатура.

-Јас очекувам дека сите политички партии здружено ќе го поддржат доктор Влатко Грозданов и очекувам дека сите заедно ќе застанат позади неговата кандидатура. Ценам дека како лик, како човек, којшто е од градот, докторот ќе може да заедно со сите политички партии да направи многу за Кочани, после ужасната трагедија, којашто ни се случи. Ние како ВМРО-ДПМНЕ сме подготвени со сите оние коишто сакаат да поддржат заеднички да застанеме позади Грозданов, изјави Мицкоски при денешната посета на ГОБ 8 Септември.

Премиерот Мицкоски ги покани сите партии да застанат зад кандидатурата за градоначалник на Кочани на Влатко Грозданов, кој е лекар специјалист по гинекологија.

-Ги поканувам сите политички партии да застанат позади кандидатурата и заедно да го избереме за доброто на Кочани и за доброто на регионот, посочи Мицкоски. вдј/вј/

Фото: МИА 

