Мицкоски - Најт: Продлабочување на соработката меѓу институциите

Скопје, 9 декември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски оствари средба со Командантот на Националната гарда на американската сојузна држава Вермонт, генерал-мајор Грегори Најт.

-Во разговорот се осврнавме на продлабочување на соработката меѓу нашите институции, особено во домените на обуката, размената на искуства и поддршката во изградбата на модерни и ефикасни одбранбени капацитети, напиша Мицкоски во објавата на Фејсбук.

На средбата присуствуваа и министерот за одбрана Владо Мисајловски, амбасадорката на САД Анџела Агелер и  генерал-мајор Сашко Лафчиски.

Претседателката Гордана Сиљановска – Давкова денеска на свечена церемонија ќе го одликува генерал-мајор Грегори Најт со Орден за воени заслуги.

Генерал-мајор Најт, како што информираат од Кабинетот на претседателката, се одликува со Орден за воени заслуги за неговиот особен придонес во продлабочувањето на македонско-американското пријателство и воената соработка што резултираше со бројни активности за зајакнување на капацитетите и за зголемување на борбената готовност на македонската армија. дма/вг/

Фото: Фејсбук на Христијан Мицкоски

