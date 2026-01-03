  • сабота, 03 јануари 2026
Логирај Се

Мицкоски најави реализација на три водоснабдителни системи - инвестиција вредна 80 милиони евра, наменета за 80.000 домаќинства

  • Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски денеска од Карбинци најави дека оваа година ќе се инвестира во три водоснабдителни системи, односна станува збор за проектите Страиште, Пепелиште и Лисиче. Инвестицијата е околу 80 милиони евра, а е наменета за 80.000 домаќинства.
Мицкоски најави реализација на три водоснабдителни системи - инвестиција вредна 80 милиони евра, наменета за 80.000 домаќинства

Карбинци, 3 јануари 2025 (МИА) – Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски денеска од Карбинци најави дека оваа година ќе се инвестира во три водоснабдителни системи, односно станува збор за проектите Страиште, Пепелиште и Лисиче.

Инвестицијата е околу 80 милиони евра, а е наменета за 80.000 домаќинства. Во одговорот на новинарско прашање премиерот Мицкоски наведува дека станува збор за проект  финансиран од германската КФ банка. Посочи и дека оваа инвестиција била заглавена, бидејќи, како што рече, претходната влада сакала да наметне свое кадровско решение. 

- Откако беше заглавено, затоа што претходната влада сакала да наметне кадровско решение кое ќе ја води таа институција, па било сопрено финансирањето, бидејќи тоа кадровско решение било некомпетентно, оваа година отпочнуваме со реализација на три вакви водоснабдителни системи, рече Мицкоски.

Тој истакна дека трите проекти се за водоснабдување и за земјоделските површини, но и за други типови на техничка употреба на оваа вода. Забележа дека овој проект бил заглавен со години, а граѓаните плаќале камати за тоа.

- Штета што е таков законот, каков што е. Штета што го избришаа Кривичниот законик. Инаку ова е директно на штета на граѓаните и се платени стотици илјади евра за камата. Зошто? Затоа што некој имал фрустрација дека неговиот предлог за кадровско решение не бил поставен на чело на таа институција и затоа не ја активирал таа институција, но каматите си течеле и граѓаните ги плаќале тие камати и ќе мора да се изнајде начин како да се повикат на одговорност овие луѓе, коишто одлучувале поради својата фрустрација да ги трошат народните пари безмилосно, порача Мицкоски. вдј/вг/

Фото: Влада

 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

ЦУК: Сообраќајки, замрзнати улици, активиран Кризен штаб по падот на температурите

ЦУК: Сообраќајки, замрзнати улици, активиран Кризен штаб по падот на температурите

Во март ново зголемување на платите во здравството и образованието, најави Мицкоски

Во март ново зголемување на платите во здравството и образованието, најави Мицкоски

Мицкоски: Пензиите се зголемуваат, а сиромаштијата се намалува

Мицкоски: Пензиите се зголемуваат, а сиромаштијата се намалува

Мицкоски: Изградбата на патиштата е повеќе од одлично со оглед на очекувањата 

Мицкоски: Изградбата на патиштата е повеќе од одлично со оглед на очекувањата 

Мицкоски: За година и половина ги реализиравме сите цели, ја затекнавме државата со наследени проблеми, но воспоставивме одговорно и домаќинско управување

Мицкоски: За година и половина ги реализиравме сите цели, ја затекнавме државата со наследени проблеми, но воспоставивме одговорно и домаќинско управување

Ќура: Буџет за 2026 година реален и насочен кон одржлив развој, модерна инфраструктура и подобар живот за граѓаните

Ќура: Буџет за 2026 година реален и насочен кон одржлив развој, модерна инфраструктура и подобар живот за граѓаните

Општина Кисела Вода вечер го отвора првиот Божикен театарски фестивал

Општина Кисела Вода вечер го отвора првиот Божикен театарски фестивал

Николоски: Покажавме како се чува националното единство, да се бориме за нашите интереси без да виткаме кичма

Николоски: Покажавме како се чува националното единство, да се бориме за нашите интереси без да виткаме кичма

Избор на уредникот

Мицкоски: Изградбата на патиштата е повеќе од одлично со оглед на очекувањата 

Мицкоски: Изградбата на патиштата е повеќе од одлично со оглед на очекувањата 

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција