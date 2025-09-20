Мицкоски: Мора да има одговорност за упропастениот град и оставениот хаос

Скопје, 20 септември 2025 (МИА) - Скопје денес е загубен во дневната политика, а жртва се граѓаните. Лоцирање одговорност мора да има за упропастениот град и оставениот хаос. Многу работа, посветеност и вистински луѓе на вистински места, тоа му е неопходно на Скопје, а Орце е вистинскиот избор, рече денеска премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски.

На партискиот промотивен настан за скопски градоначалник, најави нов пристап и многу повеќе теренска работа, како и силни, компактни тимови кои ќе соработуваат на централно и локално ниво.

-Тука сме за да работиме, а не да глумиме политика. Одговорноста пред граѓаните не е опција, туку обврска, порача Мицкоски. Пред него се обрати и кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, Орце Ѓорѓиевски. мч/вј/

Фото: МИА