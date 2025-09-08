  • понеделник, 08 септември 2025
Мицкоски за прислушкувањето: Одговорност мора да има, оваа работа нема да се стави под тепих

  • Не е прашање дали ќе се декласифицираат материјалите, вистинското прашање е како да ги спречиме злоупотребите и повеќе тоа да не се повтори. Тоа ќе се случи само кога ќе има одговорност. А одговорност мора да има, порача премиерот Христијан Мицкоски во неговото денешно обраќање на свеченоста по повод Денот на независноста. 
Скопје, 8 септември 2025 (МИА) - Не е прашање дали ќе се декласифицираат материјалите, вистинското прашање е како да ги спречиме злоупотребите и повеќе тоа да не се повтори. Тоа ќе се случи само кога ќе има одговорност. А одговорност мора да има, порача премиерот Христијан Мицкоски во неговото денешно обраќање на свеченоста по повод Денот на независноста. 

Повикувањето да се декласифицира документацијата за прислушкувањето, Мицкоски го гледа како страв и паника на оние кои повикуваат на такво нешто и како изговор да се дефокусира јавноста.

- Се следи и прислушкува од 90-тите години. И една иста структура, речиси исти луѓе и оперативци, блиски до минатата власт, оперираат со системот. Со ваквите чекори се удира по основите на демократијата, се удира по уставниот поредок, а последиците на таквиот извитоперен систем не само што уништуваат генерации луѓе, туку и ја доведуваат во опасност целата држава, каде на тацна го ставаат безбедносниот систем. Ваквите удари уништуваат и човечки судбини, најчесто и измислувајќи ситуации, контакти, додавајќи работи кои не постојат. За ова сум сведок и јас лично, гледајќи го материјалот од моето следење, рече Мицкоски.

Посочувајќи дека сите материјали и сознанија за незаконското следење се предадени на Обвинителството, Мицкоски рече дека одблизу ќе го следи овој случај.

- Сите материјали од институциите и сознанија за незаконското следење, двојно од двете безбедносни агенции, се предадени на обвинителството. Ги знаеме нивните слаби капацитети и ниската доверба во нив, но овој случај ќе го следиме одблиску и само да знаат – оваа работа нема да се стави под тепих. И ова е прашање на опстојување на државата. И во периодот што следи ќе се одмотува овој гордиев јазол, порача Мицкоски. бак/

Фото: МИА архива

Тагови

