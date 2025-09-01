  • понеделник, 01 септември 2025
Логирај Се

Мицкоски за предлогот на Филипче: Да го видиме документот, па ќе дадеме наш инпут, во минатото декларациите на СДСМ беа само обично слово на хартија

  • Премиерот Христијан Мицкоски прашан за коментар за резолуцијата со црвени линии што СДСМ најави дека ќе ја достави до Собранието рече дека нема добиено никаков документ, но остава да види што е тоа ново што ќе понудат од опозициската партија, па вели, ќе дадат свој инпут.
Мицкоски за предлогот на Филипче: Да го видиме документот, па ќе дадеме наш инпут, во минатото декларациите на СДСМ беа само обично слово на хартија

Скопје, 1 септември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски прашан за коментар за резолуцијата со црвени линии што СДСМ најави дека ќе ја достави до Собранието рече дека нема добиено никаков документ, но остава да види што е тоа ново што ќе понудат од опозициската партија, па вели, ќе дадат свој инпут.

- Да го видиме документот, јас тоа велам да го видиме документот којшто ќе го поднесат. Се надевам дека ќе дозволат и ВМРО-ДПМНЕ и пратеничката група од владејачката коалиција да дадат свој инпут на сето тоа. Да го видиме документот, да видиме што е тоа што ќе понудат ново, вели Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање за предлогот на Венко Филипче, попладнево во Клубот на пратениците каде присуствуваше на одбележувањето на 1 септември - Денот на Агенцијата за национална безбедност.

Премиерот Мицкоски додаде дека многу такви декларации предложени од СДСМ се само обично слово на хартија и воопшто не се почитувале.

-Иако мора да кажеме дека во минатото декларациите на СДСМ се декларации коишто на крај завршуваат како обично слово на хартија, воопшто не се почитуваат. Имавме многу такви декларации во минатото како што кажав, но за жал СДСМ сето тоа коешто го декларира апсолутно не го почитуваше кога имаше кревка можност да управува со владата. Така што еве да го видиме тој документ, па да дадеме и ние наш инпут врз основа на тоа што ќе го видиме, изјави премиерот Мицкоски. ев/вг/

ФОТО: Влада

Тагови

мицкоски коментар резолуција сдсм

Можно е и ова да ти се допаѓа

Неделков: Изминатите пет години платите на просветните работници се зголемени за 70 проценти

Неделков: Изминатите пет години платите на просветните работници се зголемени за 70 проценти

Активни шест пожари, три под контрола

Активни шест пожари, три под контрола

Истрага против дилер на марихуана во Скопје

Истрага против дилер на марихуана во Скопје

Христовски: За една година состојбата во АНБ е консолидирана

Христовски: За една година состојбата во АНБ е консолидирана

Средба на министерот Муцунски со министрите за надворешни работи на Литванија, Египет и Јордан

Средба на министерот Муцунски со министрите за надворешни работи на Литванија, Египет и Јордан

Мицкоски: АР и АНБ темелно се занимавале со тогашната опозиција, со мене, со бизнисмени, со новинари

Мицкоски: АР и АНБ темелно се занимавале со тогашната опозиција, со мене, со бизнисмени, со новинари

Премиерот Мицкоски на настан по повод на денот на АНБ (во живо)

Премиерот Мицкоски на настан по повод на денот на АНБ (во живо)

Жителите од улицата Шекспирова утре без вода поради дефект на шахта

Жителите од улицата Шекспирова утре без вода поради дефект на шахта

Избор на уредникот

Николоски: Процесуирање на виновните за злоупотребата нa тајните служби и прислушувањето од 2019-2024 година

Николоски: Процесуирање на виновните за злоупотребата нa тајните служби и прислушувањето од 2019-202...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција